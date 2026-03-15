十大屋苑｜周末成交重回雙位數 按周飆83% 中原：新盤熱銷帶動氣氛 帶動買家加快入市

二手交投氣氛向好，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(14及15日)交投重回雙位數，錄得11宗成交，較上周末的6宗反彈83.3%。當中康怡花園以3宗成交最活躍，新都城及沙田第一城各錄2宗買賣；僅美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊3個屋苑「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，新盤市場表現尤其強勁，本周末尖沙咀「瑜意」及上水「雲向」兩個全新盤齊齊展開首輪銷售，帶動一手成交急增，加上貨尾盤亦錄得理想銷情，一手市場周末合共錄得超過380宗成交。新盤熱銷進一步推升整體市場氣氛，帶動二手市場買家加快入市，部分新盤向隅客亦極速回流，令二手成交顯著增加。
太古城三房13年升值220萬
中原地產太古城副區域營業董事張光耀指，太古城本周末錄得1宗買賣，單位為富山閣高層G室，實用面積約684方呎，三房間隔，以1,070萬元沽出，呎價約15,463元。原業主於2013年以850萬元購入單位，持貨約13年轉售，帳面獲利220萬元，物業期內升值約26%。張光耀補充，太古城本月交投穩定，暫已錄得10宗交投。
康怡花園三房888萬易主
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園周末錄得3宗成交，包括2宗三房及1宗兩房，創下自2024年12月以來、近16個月新高。成交包括C座高層1室，實用面積約594方呎，三房間隔，獲用家以888萬元承接，呎價約14,949元；而E座中層5室，實用面積約596方呎，三房間隔，成交價800萬元，呎價約13,423元。另外，N座低層11室，實用面積約461方呎，兩房間隔，成交價638萬元，呎價約13,839元。楊文傑續稱，康怡花園本月暫錄10宗二手買賣，平均實用呎價約13,517元。
新都城兩房呎售1.6萬
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪說，新都城周末錄得2宗成交，包括3期2座中層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，成交價650萬元，呎價約16,010元。另為3期4座低層E室，實用面積約631方呎，三房套房間隔，成交價825萬元，呎價約13,074元。
沙田第一城錄得2宗三房成交
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末交投氣氛較上周末好轉，錄得2宗三房成交，包括22座低層E室，實用面積約504方呎，成交價573萬元，呎價約11,369元。另錄得21座中層B室成交，實用面積約451方呎，成交價548萬元，呎價約12,151元。