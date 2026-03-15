十大屋苑｜周末成交重回雙位數 按周飆83% 中原：新盤熱銷帶動氣氛 帶動買家加快入市

康怡花園周末錄得3宗成交，包括2宗三房及1宗兩房，創下自2024年12月以來、近16個月新高。(資料圖片)

二手交投氣氛向好，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(14及15日)交投重回雙位數，錄得11宗成交，較上周末的6宗反彈83.3%。當中康怡花園以3宗成交最活躍，新都城及沙田第一城各錄2宗買賣；僅美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊3個屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，新盤市場表現尤其強勁，本周末尖沙咀「瑜意」及上水「雲向」兩個全新盤齊齊展開首輪銷售，帶動一手成交急增，加上貨尾盤亦錄得理想銷情，一手市場周末合共錄得超過380宗成交。新盤熱銷進一步推升整體市場氣氛，帶動二手市場買家加快入市，部分新盤向隅客亦極速回流，令二手成交顯著增加。