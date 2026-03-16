十大屋苑｜周末錄9宗成交 利嘉閣：買家入市意欲仍高漲 料樓市將迎小陽春

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，經過近半個月的美伊戰爭，本港市民已消化地緣政治影響，普遍認為對本港樓市未會造成重大衝擊，甚至有利於資金流入香港，市場普遍相信，本港樓價將持續上升。據利嘉關地產統計，在過去的周六日(14日至15日)十大指標屋苑錄約9宗二手成交，與上周末(7日至8日)的9宗持平，連續兩個周末保持高單位數水平。
廖偉強指出，最近周末多個新盤銷情理想，均錄得「一Q清枱」，反映市場氣氛樂觀。然而，二手交投仍受新盤搶佔客源影響，加上業主惜售及盤源減少，導致交投下降，屬正常現象。綜觀而言，買家的入市意欲仍然高漲，相信本港樓市不久將迎來小陽春。
過去周末兩天假期的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，以港島區表現較佳，錄得約4宗買賣；九龍區暫錄約3宗成交，而新界區則錄約2宗成交。若以屋苑劃分，太古城、康怡花園及沙田第一城則各錄2宗買賣。
康怡花園低層戶638萬沽
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，康怡花園於過去周末兩日錄得2宗成交，包括N座低層11室，實用面積約461方呎，成交價638萬元，呎價約13,839元。
沙田第一城周末錄2宗買賣
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛說，沙田第一城在過去周末兩日錄得約2宗交投，其中位於22期低層E室，實用面積約504方呎，成交價約573萬元，呎價約11,369元。
新都城中層戶605萬易主
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，新都城過去周末錄得1宗買賣，單位為3期2座中層B室，實用面積約406方呎，成交價約605萬元，呎價約14,901元。