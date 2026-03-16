兩新盤單日沽310伙 雲向原價加推77伙 368萬入場

一手市場氣氛熱鬧，兩個於上周六(14日)開售的全新盤均錄不俗銷情。其中華懋集團旗下尖沙咀「瑜意」，價單發售160伙即日沽清。另永泰地產(369)粉錦公路「雲向」首輪開賣200伙，即日150伙獲認購，發展商趁勢翌日原價加推3號價單共77伙，折實價由368.4萬元起，折實呎價由12,792元起，折實平均呎價約14,621元。
永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，新加推單位實用面積287至445方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房連儲物室。扣除最高20%總折扣優惠，折實價約368.4萬至697.9萬元，折實呎價約12,792至16,112元。最低成交價及呎價單位同為3樓D6室，實用面積288方呎，開放式間隔。他續指，項目首輪銷售中最大手買家來自南區，斥逾2,800萬元購入6伙。有約83%買家揀選現金付款計劃，餘下約17%揀選建築期付款計劃。
瑜意頂層特色戶950萬標售
華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，「瑜意」在大手客時段迅沽109伙，共錄11組客人買7伙或以上，當中最大手買家斥逾7,300萬元連購12伙。她稱，買家組合多元化，其中以投資客為主，約佔七成。項目昨日起招標推售4伙特色單位，即日售出17樓M室頂層連天台特色戶，實用面積304方呎，另設238方呎私人天台，以950萬元售出，呎價31,250元。據悉買家於上周六已買1伙高層單位，現再購入特色戶作長線投資。
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DEEP WATER SOUTH 6A期首推93伙
會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」首推6A期「MONT BLUE」93伙，包括42伙一房及51伙兩房，實用面積337至577方呎。以最高15%折扣計，折實價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。會德豐副主席兼常務董事黃光耀說，全數一房折實價低於960萬元，全新示範單位累錄逾2,000名人士參觀。