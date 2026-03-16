兩新盤單日沽310伙 雲向原價加推77伙 368萬入場

一手市場氣氛熱鬧，兩個於上周六(14日)開售的全新盤均錄不俗銷情。其中華懋集團旗下尖沙咀「瑜意」，價單發售160伙即日沽清。另永泰地產(369)粉錦公路「雲向」首輪開賣200伙，即日150伙獲認購，發展商趁勢翌日原價加推3號價單共77伙，折實價由368.4萬元起，折實呎價由12,792元起，折實平均呎價約14,621元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，新加推單位實用面積287至445方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房連儲物室。扣除最高20%總折扣優惠，折實價約368.4萬至697.9萬元，折實呎價約12,792至16,112元。最低成交價及呎價單位同為3樓D6室，實用面積288方呎，開放式間隔。他續指，項目首輪銷售中最大手買家來自南區，斥逾2,800萬元購入6伙。有約83%買家揀選現金付款計劃，餘下約17%揀選建築期付款計劃。