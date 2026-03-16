映居開價｜首推50伙 579萬入場 折實平均呎價18888元｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」今日(16日)公布首張價單，涉及50伙，全屬睡房連書房單位。提供最高12%折扣優惠，單位折實售價由579萬元起，折實呎價由16,880元，折實平均呎價18,888元。
該50伙實用面積介乎301至347方呎，價單售價由657.96萬至814.21萬元，呎價介乎19,183元至25,087元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由579萬至716.5萬元，折實呎價介乎16,880元至22,077元。
入場單位為6樓E室，實用面積343方呎，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣形容首張價單屬「高鐵概念至筍價」，已參考同區新盤兩房單位售價，折實平均呎價介乎約2.3萬至2.4萬元水平，故有約20%的折讓空間，項目示範單位即日起對外開放參觀，周五(20日)起接受認購登記，最快下周進行首輪銷售，預告未來加推單位有提價空間，如市場反應理想，不排除會「曬冷」發售。
設大手客現金優惠回贈 最多樓價2.25%
建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠稱，「映居」首張價單只提供建築期付款計劃，另特設大手客現金優惠回贈，按照樓價由高至低順序排列，第2間可享樓價1.5%現金回贈金額，第3間可享2%現金回贈金額，第4至12間可享2.25%現金回贈金額。
項目設有1伙無改動連裝修示範單位，參照18樓A室為藍本搭建，實用面積347方呎，為睡房連書房間隔。特高樓底層與層之間高達3.5米，配以落地玻璃趟門引進自然光，空間感十足。開放式廚房設於入門位置旁邊，長廳開則。單位總長度約6.5米，客飯廳布局分明，連接實用面積約38方呎特大三合一露台及工作平台。浴室有窗戶，屬明廁設計。
翻查資料，同區對上開價全新盤追溯到2024年3月「利奧坊．首隅」首推60伙，當時折實平均呎價18,888元。另為「Larchwood」於2022年8月首推50伙，當時折實平均呎價20,888元。
「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，預計關鍵日期為今年10月31日。