映居開價｜首推50伙 579萬入場 折實平均呎價18888元｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」今日(16日)公布首張價單，涉及50伙，全屬睡房連書房單位。提供最高12%折扣優惠，單位折實售價由579萬元起，折實呎價由16,880元，折實平均呎價18,888元。

該50伙實用面積介乎301至347方呎，價單售價由657.96萬至814.21萬元，呎價介乎19,183元至25,087元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由579萬至716.5萬元，折實呎價介乎16,880元至22,077元。

入場單位為6樓E室，實用面積343方呎，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣形容首張價單屬「高鐵概念至筍價」，已參考同區新盤兩房單位售價，折實平均呎價介乎約2.3萬至2.4萬元水平，故有約20%的折讓空間，項目示範單位即日起對外開放參觀，周五(20日)起接受認購登記，最快下周進行首輪銷售，預告未來加推單位有提價空間，如市場反應理想，不排除會「曬冷」發售。