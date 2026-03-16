瑜意標售2伙頂層特色戶 套現逾2373萬 全盤僅餘1伙待售｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」銷情持續熾熱，僅餘少量特色單位以招標形式出售。繼昨日(15日)成功售出1伙特色戶並創下項目新高呎價後，今日(16日)再錄得2伙特色單位獲買家成功投標購入，合共涉資約2,373.8萬元；而項目現時僅餘最後1伙特色單位待售。
國內專才向隅客成功投得
成交單位包括17樓E室，屬一房戶型，向內園方向，實用面積360方呎，另連317方呎私人天台及92方呎接連主人房的專屬平台，為項目罕有兼備「雙戶外空間」的特色單位，成交價1,050萬元，折合呎價29,167元。
據悉，該買家為國內專才，為上周末首日銷售日的向隅客，留意到項目為區內過去5年罕見的新盤供應，而此特色戶更同時具備天台與平台兩個獨立私人戶外空間，屬市場罕見配置，具高度收藏及投資價值，因此決定入標並成功投得心儀單位。
至於另一成交單位為17樓L室，屬兩房戶型，面向覺士道和九龍木球會方向，實用面積444方呎，並設有320方呎私人天台，成交價1,323.8萬元，折合呎價29,815元。
「瑜意」位於尖沙咀德興街8號，設有1座住宅大樓，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。