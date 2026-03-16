瑜意標售2伙頂層特色戶 套現逾2373萬 全盤僅餘1伙待售｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」銷情持續熾熱，僅餘少量特色單位以招標形式出售。繼昨日(15日)成功售出1伙特色戶並創下項目新高呎價後，今日(16日)再錄得2伙特色單位獲買家成功投標購入，合共涉資約2,373.8萬元；而項目現時僅餘最後1伙特色單位待售。

國內專才向隅客成功投得

成交單位包括17樓E室，屬一房戶型，向內園方向，實用面積360方呎，另連317方呎私人天台及92方呎接連主人房的專屬平台，為項目罕有兼備「雙戶外空間」的特色單位，成交價1,050萬元，折合呎價29,167元。