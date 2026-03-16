滶晨三房套複式大宅模型首曝光 全盤僅餘最後6伙｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「滶晨」今日(16日)首度展示三房複式大宅模型，參照第1A座41及42樓A單位搭建，屬三房一套連工作間連洗手間設計，格局方正實用，採用上下分層設計，下層為氣派客廳和飯廳，上層則為靜謐睡眠區，巧妙地將動靜分離，私隱度極高。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「滶晨」三房複式大宅居高臨下，獨特的落地玻璃窗兼具美感與賞用性，營造明亮溫醫的居住空間，客廳特設弧形天幕，將室外自然光引進室內，而且廳房同向，可欣賞窗外寬闊山景。設計具豪門大宅風範，彰顯名門望族的氣派，同區相當罕有，現時全盤僅餘最後6伙三房複式大宅。