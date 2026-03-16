滶晨三房套複式大宅模型首曝光 全盤僅餘最後6伙｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「滶晨」今日(16日)首度展示三房複式大宅模型，參照第1A座41及42樓A單位搭建，屬三房一套連工作間連洗手間設計，格局方正實用，採用上下分層設計，下層為氣派客廳和飯廳，上層則為靜謐睡眠區，巧妙地將動靜分離，私隱度極高。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「滶晨」三房複式大宅居高臨下，獨特的落地玻璃窗兼具美感與賞用性，營造明亮溫醫的居住空間，客廳特設弧形天幕，將室外自然光引進室內，而且廳房同向，可欣賞窗外寬闊山景。設計具豪門大宅風範，彰顯名門望族的氣派，同區相當罕有，現時全盤僅餘最後6伙三房複式大宅。
「滶晨」系列由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki 匠心打造成南區超級豪宅，為港島南港鐵站地標豪宅項目，坐擁港鐵站上蓋四通八達的地理優勢，一直備受市場追捧。
累售778伙 套現逾135億
「滶晨」系列銷情持續熾熱，早前一個四房雙套面向深水灣景大宅，連一個停車位，售價超過1.07億元，呎價63,158元，售價及呎價「雙破頂」創項目新高，同時創港島南岸標準分層單位歷史新高。項目開售迄今共售出778伙，佔全盤逾94%，共套現逾135億元，榮登2025年度全新項目吸金王，更為2025年度唯一百億紅盤，當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。