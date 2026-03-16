廣州香江1號在港推售8伙 總樓價1400萬人幣起｜大灣區置業

大灣區新盤來港促銷售，由香江集團發展、位於廣州萬博CBD的「香江1號」委託中原海外為香港指定銷售代理，推出8伙精選200方米(約2,150方呎)大平層單位。項目原定價每方米10萬元人民幣以上，中原香港客戶於今年4月底前，可以特惠價每方米約7萬至9萬人民幣(折合每方呎約7,400元至9,500元)，總樓價由約1,400萬至1,800萬人民幣(約1,590萬至2,043萬港元)認購。
「香江1號」總建築面積約16萬方米，容積率低至1.77，為市區罕見的低密豪宅社區。值得留意的是，其中約8萬平方米將用於打造園林、會所等公共配套，私密與共享空間配比極高。全區僅規劃6棟建築，合共約394戶，主力戶型為建築面積約200至1,200方米(約2,150至12,900方呎)的天際大平層。項目採用2梯2戶/3梯3戶的私密專梯專戶設計，層高達3.15至3.5米(媲美別墅標準)，配備270° IMAX寬幕南北雙朝向，並可由設計大師提供柔性定制服務，為業主呈現極致舒適的居住體驗。
園林方面，項目傾力打造約2萬方米印象派藝術巔峰「超五感」療癒花園——「莫奈花園」，匯聚全球稀有石材、雨林秘境與珍貴藝術品，將自然與藝術融於日常。藝術廣場與藝術中心約2萬方米，涵蓋藝術觀展、藝術沙龍、私董會議廳、圈層茶敘、咖啡吧、社交酒廊、游泳池、健身空間、影視空間、名人俱樂部，滿足藝術、社交、商務、健身、親子等核心需求。
「香江1號」位於大灣區核心廣州．萬博CBD，長隆萬博地鐵站E2口上蓋，坐擁3號線、7號線、18號線三地鐵交匯之便利，4站即達華南最大交通樞紐——高鐵廣州南站，經高鐵前往香港西九龍站僅需約50分鐘；同時約15分鐘通達珠江新城與琶洲，約30分鐘直抵深圳北站，真正實現1小時暢行灣區各大核心城市。由此，「香江1號」成為廣州最快抵達香港的頂豪項目。