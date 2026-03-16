廣州香江1號在港推售8伙 總樓價1400萬人幣起｜大灣區置業

大灣區新盤來港促銷售，由香江集團發展、位於廣州萬博CBD的「香江1號」委託中原海外為香港指定銷售代理，推出8伙精選200方米(約2,150方呎)大平層單位。項目原定價每方米10萬元人民幣以上，中原香港客戶於今年4月底前，可以特惠價每方米約7萬至9萬人民幣(折合每方呎約7,400元至9,500元)，總樓價由約1,400萬至1,800萬人民幣(約1,590萬至2,043萬港元)認購。

「香江1號」總建築面積約16萬方米，容積率低至1.77，為市區罕見的低密豪宅社區。值得留意的是，其中約8萬平方米將用於打造園林、會所等公共配套，私密與共享空間配比極高。全區僅規劃6棟建築，合共約394戶，主力戶型為建築面積約200至1,200方米(約2,150至12,900方呎)的天際大平層。項目採用2梯2戶/3梯3戶的私密專梯專戶設計，層高達3.15至3.5米(媲美別墅標準)，配備270° IMAX寬幕南北雙朝向，並可由設計大師提供柔性定制服務，為業主呈現極致舒適的居住體驗。