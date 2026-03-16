雅盈峰獲大手客擲近8000萬連購4伙 加推8伙周五招標發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」今日(16日)招標售出5伙，其中4伙由同一組大手買家購入，涉資近8,000萬元。項目同日加推8伙於本周五(20日)招標發售，以回應市場需求。 是次招標售出的5伙，均屬「PRIME COLLECTION」系列，包括分別11樓B、C及D單位、9樓E單位，以及7樓F單位，提供寬敞一房、兩房及兩房一套間隔，實用面積介乎380至635方呎，成交價由1,303.4萬至2,349.5萬元，呎價介乎34,300元至38,250元，總成交金額為8,897.9萬元。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目的「PRIME COLLECTION」涵蓋3樓、5樓至12樓，提供寬敞一房至兩房一套間隔，長期深受投資者及自用買家歡迎。今日再錄得大手成交，5伙售出單位當中，有4伙由同一組買家購入，包括11樓B、C、D單位，以及7樓F單位，總成交額達7,537.5萬元，其中亦包括項目最後2伙與示範單位同類的兩房戶型，現已全數售出。

「 PRIME COLLECTION 」系列單位售出 44 伙 陳惠慈指，項目截至今日，屬「PRIME COLLECTION」系列的單位已售出44伙，佔該系列單位總數逾八成。由於市場反應熱烈，決定同日加推8伙，涵蓋一房至三房一套連工作間間隔，包括項目最後4伙兩房一套戶，亦已全數推出。項目臨近現樓，市場反應愈趨熾熱，加上現時所餘單位不多，預期未來成交價錢上會有一定升幅，以反映項目優勢及稀缺性。 周五招標發售的8伙，其中19樓C單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔；其餘7伙分別為12樓A及F單位、10樓E單位、5樓D單位、3樓A、D及E單位，屬「PRIME COLLECTION」系列，實用面積分別為635及380方呎的兩房一套及一房間隔。