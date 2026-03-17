設現金優惠回贈吸大手客 映居首推50伙 579萬入場 折實均呎$18888

「映居」首批涵蓋46個標準單位及4個特色單位，實用面積301至347方呎。扣除最高12%折扣優惠後，折實價由約579萬至716.5萬元，折實呎價16,880至22,076元。入場單位為6樓E室，實用面積343方呎，折實售價及呎價為579萬元及16,880元。

市區全新盤浪接浪登場！建灝地產與市區重建局合作的旺角「映居」昨公布首張價單，涉及50伙，全屬睡房連書房單位。提供最高12%折扣優惠，折實價579萬元起，折實平均呎價18,888元，並特設大手客現金回贈優惠。發展商指，首批較同區多個一手兩房呎價約2.3萬至2.4萬元，最多折讓20%。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣形容定價為「高鐵概念至筍價」，較同區一手兩房單位呎價約2.3萬至2.4萬元有約20%折讓。示範單位設於尖沙咀亞士厘道，即日起開放予公眾參觀，周五開始收票，最快下周進行首輪銷售，預告若市場反應理想，未來加推單位或會提價，更不排除「晒冷」全數推出。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠稱，「映居」首張價單只提供建築期付款計劃，另特設大手客現金優惠回贈，按照樓價由高至低順序排列，買第2間可獲樓價1.5%現金回贈金額，第3間獲2%回贈，第4至12間則獲2.25%回贈。