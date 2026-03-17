DEEP WATER SOUTH四房大宅「雙破頂」 成交 呎價超過5萬｜黃竹坑新盤

是次售出大宅包括第 1A座36 樓A室，屬四房雙套加工作間連洗手間加私人升降機大堂開則，實用面積1,696方呎，成交價8,643.512萬元，成交呎價50,964元，刷新項目最高記錄。單位處於高層，無論客廳及所有睡房均擁覽整個港島南岸最廣闊的深水灣、壽臣山壯麗景色，加上矜設私人升降機大堂及貴族式子母門設計，私隱度極高。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」，第6B期「GRANDE BLANC」周一(16日)單日招標售出2伙臻藏大宅，套現逾1.21億元；當中錄得一宗「雙破頂」成交。

另一標售單位為第1B座15樓A室，屬三房 一套加工作間/儲物室連洗手間，實用面積918方呎，成交價3,479萬元，成交呎價37,898元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次招標錄得高價成交，足以說明項目的頂尖質素、匠心開則及貴族級設施，備受頂尖買家鍾情，更引證豪宅市場的強勁購買力，預料項目的大宅單位將持續受捧。

黃光耀指，項目第6B期「GRANDE BLANC」矜罕純大宅設計，全數為三房及四房瑰麗府邸，飽覽深水灣、壽臣山壯麗山海，加上港島南地段顯赫，薈萃頂級私人會所，打造「南法貴族生活」，深受城中名人富豪、家族辦公室及高端專業人士青睞。

「DEEP WATER SOUTH」開售迄今共招標售出11伙矜罕大宅，累計套現5.39億元。「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。