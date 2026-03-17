馬鞍山迎海揸足10年仍要蝕！換樓客718萬買中層兩房｜二手樓成交

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日整體交投氣氛向好，馬鞍山區本月暫錄約92宗二手買賣，較上月同期增約15%，其中大型屋苑迎海佔5宗交投。

胡耀祖指，迎海最新錄得4期迎海．駿岸7座中層D室成交，單位實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔。原開價約728萬元，議價後以718萬元易手，呎價約14,476元。新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

據了解，原業主於2016年以721萬元購入單位，持貨約10年，是次轉售帳面蝕3萬元或約0.4%離場。