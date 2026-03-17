中原按揭：2月資助房屋按揭登記量按月跌24% 近5個月新低｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年2月份本港銀行共錄得1,690宗資助房屋按揭登記，較1月份的2,213宗按月跌24%，為過去5個月新低；以首兩個月合計，2026年錄得3,903宗，較2025年同期的3,378宗按年增16%。王美鳳解釋，2025年底有多個新居屋及綠置居項目落成並進入申請按揭上會時期，帶動首兩個月累計資助房屋按揭登記增加。2月份數字按月回落主要因為1月份單計觀塘安麗苑及安樺苑入伙已帶來約1,500宗按揭登記，相對2月份雖然繼續有安麗苑、安樺苑及油塘高宏苑等項目入伙上會，但相關登記量已回落至約763宗。至於巿佔率方面，2月中銀香港以51.3%巿佔率位列資助房屋按揭巿佔率榜首，是連續31個月保持單月冠軍。

2 月居二成交達 251 宗 按月跌 48% 居二市場方面，王美鳳續指，根據中原按揭研究部及房委會數字（截至2026年3月16日），2026年2月份居屋第二市場錄得251宗成交，較1月份的486宗按月顯著回落48%。她解釋，2月份居二交投減少，主要受農曆新年假期及月份日數較短等因素影響，加上早前市場消化了部份居二筍盤，令「白居二」交投減慢，再加上政府即將於第二季推出新一期「居屋2025」，相信部分資助房屋買家轉趨觀望，將焦點集中於新一輪居屋，導致居二手交投步伐放緩。

首四位銀行市佔率達 96% 中銀單月 31 連冠 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年2月份本港銀行共錄得1,690宗資助房屋按揭登記，較1月份的2,213宗，按月跌23.6%。2月份首四位銀行市佔率跌1.3個百分點至96%。排名方面，中銀香港錄得909宗資助房屋按揭登記，市佔率按月微升0.5個百分點至53.8%，連續31個月穩居第一；恒生銀行有378宗資助房屋按揭登記，市佔率跌1.4個百分點至22.4%，維持第二；滙豐銀行期內錄得306宗資助房屋按揭登記，市佔率微增0.7個百分點至18.1%，維持排名第三；工銀亞洲期內錄得28宗資助房屋按揭登記，市佔率升1個百分點至1.7%，排名連升2級至第四。