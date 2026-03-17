KOKO HILLS系列開放全新現樓示範單位 加推13伙兩房招標發售(多圖)｜藍田新盤

示範單位分別位於3座17樓D室及8座18樓B室，其中3座17樓D室採三房套連儲物房間隔，實用面積769方呎；8座18樓B室採兩房開放式廚房間隔，實用面積425方呎。

單位為三房一套連儲物房（開放式廚房）戶型，實用面積769方呎，連27方呎露台及16方呎工作平台，廳房同向，享内園池景。浴室牆身及地板以意大利進口抗菌瓷磚鋪砌，浴缸裙邊選用進口雲石鋪砌。獨立梗廚，明火煮食，配備德國名牌SIEMENS爐具；廚房設窗戶，對外空氣流通，減少油煙。設玄關方便擺放鞋櫃、全身鏡及掛衣鈎，分隔室外髒污。

KOKO MARE 8 座 18 樓 B 室

單位為兩房（開放式廚房）戶型，實用面積425方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，廳房同向，享維港海景。工作平台與露台合併，打造寬敞實用的戶外空間。浴室牆身及地板以意大利進口抗菌瓷磚鋪砌，浴缸裙邊選用進口雲石鋪砌。開放式廚房配備德國名牌SIEMENS爐具，設酒杯架及平板電腦架；廚房特色牆身仿照酒莊設計，選用菱形圖案玻璃飾面，並加入海洋藍金屬邊飾面。

上述示範單位將連同所展示裝修及傢俬出售，設計以優雅中性的綠色作主調，營造出靜謐悠閒的度假氛圍。單位整體布局流暢實用，空間運用極致靈活，更配備德國頂級品牌SIEMENS家電及爐具，盡顯時尚生活格調。