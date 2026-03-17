南首累沽271伙 套現逾14億 周四招標發售5伙｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」已屆現樓，並啟動新一輪銷售。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目迄今售出271伙，佔全盤313伙約87%，套現約14.2億元，尚餘42伙待售，已公布全新銷售安排，將於本周四(19日)起招標發售5伙。
據銷售安排顯示，周四招標出售的5伙全屬連平台特色單位，位於3樓A6單位、A7單位、A8單位、B7單位，以及B9單位，涵蓋開放式及一房間隔，實用面積由178至224方呎，連242至528方呎平台。
韓家輝指，目前約96%單位已完成交樓程序，當中本地客佔超過一半。現餘下42伙可供發售，集中於高層單位，包括1伙開放式、29伙一房、6伙兩房，以及6伙特色單位。他透露，項目正式展開現樓銷售，最快下周加推新價單，將有提價空間，會參考附近及啟德區新盤，而現樓單位最快本周內開放予公眾參觀。
至於部門未來推盤部署，韓家輝稱將推售與市區重建局合作的紅磡庇利街／榮光街的大型發展項目，提供約1,300伙，最快本月內展開宣傳工作，4月份推售。
會所連園林面積逾1.3萬呎 提供16項設施
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，「南首」住客會所「Club Southpark」由室內設計團隊Richard Basmajian及園境大師Adrian L. Norman Limited聯手打造，會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由2樓庭園會所「南首庭園」及28樓天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而天際會所可遠眺獅子山及維港雙景致。項目管理費為每方呎5.2元。
「南首」位於南角道8號，單幢式物業，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎。