中原：工商舖首2個月買賣登記按年量升額跌 寫字樓交投量增28.8%升幅最大｜工商舖

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體工商舖(包括一手及二手，扣除五億元或以上內部轉讓交易) 2026年首2個月買賣合約登記共錄723宗，總值62.43億元，較2025年同期的649宗及113.80億元，分別上升11.4%及下跌45.1%。港股回升，息口見頂回落，市場入市信心增強，帶動工商舖市況持續改善，買賣增加，惟缺乏逾五億元大額成交，故登記金額顯著減少。三個類型中，寫字樓交投升幅最大，首2個月錄161宗，較去年同期升28.8%，而舖位升21%(190宗)，工業升1.4%(372宗)。估計今年全年整體工商舖買賣將升約一成至近五千宗水平，料三類物業宗數皆向上，相信以寫字樓升勢最好。首2個月買賣金額最高的個案是金鐘力寶中心一組舖位，原業主永倫集團以2.998億元售予FANCL代理商老闆陳志明。

2025 年工商舖成交止跌回升 兼創 4 年新高 回顧2025年整體工商舖(包括一手及二手，內部轉讓交易)買賣合約登記共錄4,466宗，總值656.35億元，較2024年的3,425宗及575.30億元，分別上升30.4%及14.1%，宗數創2021年6,950宗後的4年新高。若扣除五億元或以上大額內部轉讓個案，2025年則錄4,461宗及615.33億元，較2024年的3,420宗及497.35億元，分別上升30.4%及23.7%。樓市回暖，加上工商舖物業價格較高位已大幅下大幅挫逾五成，吸引用家及投資者入市筍盤，刺激整體成交連跌三年後止跌回升。

2025 年寫字樓買賣宗數急升 65% 金額大升 82.6% 寫字樓(包括酒店)方面，扣除內部轉讓後，2025年錄1,071宗及283.04億元，較2024年的649宗及154.99億元，分別急升65%及82.6%。寫字樓買賣宗數急升，因2024年交投萎縮較大，而且部份商廈價格已調整至吸引水平，所以2025年出現明顯反彈。價值五億元或以上的大額工商舖登記個案全年錄13宗，寫字樓佔了9宗(69%)，有5宗商廈買賣更高達10億元以上，直接推高金額的升幅。金額最高的是5月港交所向置地購入中環交易廣場1期9層商業樓面，一手成交價56.5億元。其次是12月九龍塘又一城4層寫字樓，由新加坡淡馬錫旗下豐樹泛亞洲商業信託以19.6億元售出，新買家為香港城市大學。

2025 年工業全年金額最高成交為青衣太古漆廠 工業方面，扣除內部轉讓後，2025年錄2,280宗及165.06億元，較2024年的1,816宗及157.29億元，分別上升25.6%及4.9%。全年金額最高的是11月太古持有的青衣清甜街4-6號太古漆廠，以6.63億元一手沽出，新買家為北美基金博楓資產管理公司與香港建華集團。

商舖 2025 年按年量升價跌 商舖方面，扣除內部轉讓後，2025年錄1,110宗及167.24億元，較2024年的955宗及185.07億元，分別上升16.2%及下跌9.6%。金額顯著回落，是因為前年荃灣愉景新城D‧PARK商場及停車場的40.2億元交易推高基數所致。全年金額最高為1月香港城市大學向羅守輝購入尖東明輝中心基座商場，成交價8.8億元。 即睇工商廈買賣盤 (HOUSE730)