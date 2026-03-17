鰂魚涌FINNIE首宗二手即獲利！家長客「6球」買一房 一手業主年半帳賺近20%(有圖)｜入伙盤成交

港島區入伙盤受捧，中原地產康怡栢蕙苑分行經理梁嘉駿表示，鰂魚涌FINNIE地理位置優越，為區內罕有極新供應，自入伙以來一直備受市場關注，分行新近促成項目首宗二手成交，單位為中層A室，實用面積約245方呎，採一房間隔，坐向東南，享開揚山景。 梁嘉駿指，單位最新以600萬元沽出，呎價約24,490元。新買家為家長客，心儀物業質素高且交通便利，且看好區內發展潛力，遂決定入市供子女使用。 據悉，原業主則於2024年8月以503.7萬元一手購入單位，持貨約1年半轉售，帳面獲利96.3萬元，物業期內升值約19.1%。

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首宗租務｜一房 1.7 萬租出 回報率 4.2 厘 另外FINNIE早前錄得首宗租賃成交，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，單位為中層A 室，實用面積約245方呎，一房間隔，景觀開揚，最新以1.7萬元租出，呎租約69.4元。 據了解，新租客心儀上址樓齡新，見可立即入住，遂同意支付一年租金約20.4萬元承租上址。業主於2024年8月以約489萬元購入單位，現成功租出可享約4.2厘租金回報。