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地產
出版：2026-Mar-18 07:30
更新：2026-Mar-18 07:30

深水灣海景珍藏大宅 DEEP WATER SOUTH造價連創新高 黃光耀：打造港島南豪宅新指標

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20260311lcchow 黃光耀專訪3

會德豐地產旗下DEEP WATER SOUTH以豪宅定位推出市場，黃光耀相信港島南岸有機會複製九龍站的成功。

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豪宅新盤造價頻頻創新高，由會德豐地產發展的港島南岸壓軸鉅作DEEP WATER SOUTH日前連環錄得招標成交。當中一伙市場極罕、可飽覽深水灣及壽臣山景觀的四房大宅，成交價達8,644萬元，呎價突破5萬元，創「雙破頂」紀錄，進一步確立頂尖豪宅定位。開售至今，項目累計招標售出11伙矜罕大宅，套現約5.39億元，力吸家族辦公室和香港傳統富豪。發展商最近乘勢推出一房及兩房更多元化戶型，以吸納投資客與專業人士。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受訪問時表示：「港島南岸發展多元，不斷蛻變，有望成為港島版九龍站，DEEP WATER SOUTH矢志打造區內豪宅新指標。」

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有望成港島「九龍站」

港島土地供應向來有限，大型住宅社區更為罕見。黃光耀指，港鐵黃竹坑站上蓋發展項目港島南岸，共分六期發展，落成後可提供約5,000個住宅單位，是港島少見的大型住宅社區。若整個社區發展成熟，有機會形成類似九龍站的城市格局，結合住宅、商場與交通樞紐的綜合社區。他形容：「可以說是九龍站搬到港島南，只是沒有ICC而已。」（編按：九龍站樓價在過去20多年錄得數倍升幅，由早年每平方呎數千元水平，升至現時動輒3萬至5萬元以上，被視為香港「鐵路上蓋豪宅」的成功案例。）

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百年富豪貴族之地 鐵路、政策注入新機遇

港島南岸具備多項先天優勢，與深水灣、壽臣山等百年豪宅地段為鄰，區內雲集貴族私人會所，加上國際學校與頂級學府林立，是富豪名人聚居地。過往區內商業主要為輕工業，然而隨着港島南線通車，加上政府「躍動港島南」發展策略，甲廈、跨國企業、藝術機構爭相進駐，逐漸形成豪宅社區與商業文化樞紐，整個發展進程跟西九龍當年如出一轍。在黃光耀看來，香港房地產發展一直與交通基建密不可分，而鐵路更是推動地區價值重估的重要因素。他回顧香港過去數十年的城市發展，例如機場鐵路帶動九龍站、青衣及東涌發展；同樣情況亦見於屯門，西鐵通車後樓價很快追上其他新界地區，正是基建推動城市格局改變的典型案例。他坦言，不是發展商「點石成金」，而是「有鐵路的地方，樓價自然會被重新評價。」未來還有南港島線（西段）連接通香港仔、數碼港至香港大學站，進一步提升整個南區的發展潛力。

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DEEP WATER SOUTH 造價連環破頂 確立頂級豪宅品位

在港島南岸多個住宅項目中，DEEP WATER SOUTH定位為超級豪宅，共617伙，分為6A期MONT BLUE，提供一房至三房戶，以及6B期GRANDE BLANC，飽覽深水灣及壽臣山顯赫山海，更以純大宅設計，全數三房及四房單位屬「珍藏級超級豪宅」，近日連錄城中富豪入市，呎價突破5萬元。

珍藏級深水灣壽臣山景致

項目位處港島南岸前排大單邊位置，大部分單位可飽覽深水灣及壽臣山，四房大宅的山海景色更屬整個港島南岸最開闊，加上區內同類質素的大單位供應稀缺，需求殷切。此外，項目同時享有港鐵及商場「雙上蓋」優勢，設專屬通道直達港鐵站，兩站即抵達金鐘中環核心商業區。因此6A期的一房及兩房戶甚受投資客、CBD才俊與年輕家庭追捧。

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頂尖豪宅設計 貴族級品味

第6B期採用超級豪宅的純大宅開則，當中四房單位採用兩梯兩伙設計，設私人升降機大堂，大幅提升私隱度。全屋配備殿堂級Sub-Zero及GAGGENAU電器。四房樓王戶型更設主僕分流設計，符合高級豪宅定位。而6A期MONT BLUE提供一房至三房，賣點是戶型及景觀極多元化。

南法貴族會所

項目設有逾10萬平方呎「南法貴族度假式雙會所」，設施媲美遊艇會，包括港島南岸獨有的梯級式無邊際泳池、匹克球場、劍擊場及兒童賽車場等，亦設法式園林、草地滾球、私人影院及坐擁壽臣山景色的豪華宴會廳等，營造法國貴族式生活體驗。

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20260311lcchow 黃光耀專訪24

黃光耀指，只要金融市場活躍，財富效應自然會帶動豪宅需求。

豪宅買家結構轉變 內地資產配置需求增加

談到豪宅買家結構，黃光耀認為，目前市場主要有三類買家：本地富裕家庭、內地高資產人士和金融及專業人才。「本地富裕家庭仍是豪宅市場的重要支柱，不少香港傳統企業家族偏好港島物業，部分更為第二或第三代置業。」另一方面，內地買家比例亦持續上升，因為內地投資渠道相對有限，不少投資者會將資產配置至香港。不過兩類客戶的買樓要求頗大不同，內地買家通常有清晰條件，包括鄰近地鐵、市區位置、名校網及生活配套完善。因此市場亦出現一個現象：樓價越高，內地買家比例越高。中價住宅項目內地買家比例約兩至五成，而豪宅市場比例甚至可達70%至80%。

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金融市場帶動豪宅需求

踏入2026年初，豪宅交投更趨活躍。多家物業顧問預測，隨着利率環境逐步改善及資金回流，今年豪宅樓價有望錄得約3%至5%升幅。黃光耀認為，香港豪宅市場的核心動力仍來自金融市場。「香港股票市場單日成交額可達約2,500億元，然而一手住宅全年成交量約2萬伙，涉及金額大約2,000億元。換言之，只要金融市場活躍，財富效應便會流入資產市場，包括豪宅物業。」在他看來，香港高級住宅市場前景樂觀，值得看高一線，豪宅樓價升幅有望逾10%。

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