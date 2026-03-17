黃竹坑BLUE COAST首宗二手！業主2年前入市兩房 收樓一日即沽笑賺110萬｜入伙盤成交

中原地產港島南岸分行高級分行營業經理王偉誠表示，黃竹坑港島南岸BLUE COAST錄得屋苑首宗二手買賣，單位為2B座低層D室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以1,080萬元沽出，呎價約23,894元。

王偉誠透露，新買家為租客，心儀屋苑屬鐵路上蓋物業，距離金鐘站僅兩站之隔，交通便利，而且鄰近大型商場，生活配套日趨完善，因此決定趁樓價進一步上升前「轉租為買」，購入單位自用。

據了解，原業主於2024年以970萬元一手購入單位，收樓一日即售出，轉售帳面獲利110萬元，物業期內升值約11.3%。