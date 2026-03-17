紀惠集團放售佐敦柯士甸廣場全幢物業 市值7億｜商廈市況

物業為樓高約23層商業大廈，地下至10樓主要為零售商舖及餐廳，11至23樓則為辦公室。目前租戶涵蓋醫療保健、美容、教育、專業服務及零售等多個多元行業，出租率理想，有利準買家在規劃中長線發展前鎖定穩定現金流回報。物業享有無遮擋開揚九龍公園及尖沙咀城市景觀，高層更可遠眺維多利亞港煙花景觀。

由湯文亮任行政總裁的紀惠集團積極「減磅」，旗下尖沙咀柯士甸道83號柯士甸廣場最新委任房地產顧問第一太平戴維斯(香港)為獨家代理公開邀約出售，物業地盤面積約7,044方呎，現批則面積約81,705方呎，以現狀部分交吉及部份連現有租約出售，公開邀約截止日期為2026年5月5日正午12時正。據悉，物業市值約7億元。

物業位處九龍核心樞紐，距佐敦港鐵站僅1分鐘步程，鄰近柯士甸站及西九龍高鐵總站，盡享多線鐵路交匯帶動的龐大人流與商機。同時受惠於周邊大型綜合體及甲級寫字樓群，包括九龍站上蓋物業及去年第四季落成的International Gateway Centre（IGC），預期進一步刺激區內高端商務及住宅需求。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，現時市場上可供重建的尖沙咀商住土地儲備極為有限，而柯士甸廣場兼具核心地段、單邊大地盤，以及鄰近西九高鐵站的地利優勢，屬近年少有放售的優質重建項目。物業已符合相關地政及城規要求，買家毋需再額外申請，既可大幅縮短發展周期，亦有助更精準掌握風險，項目重建後的回報率更有機會超過4厘，對於希望迅速落實發展計劃、把握區內罕有住宅供應機遇的發展商及長線投資者而言，吸引力相當高。