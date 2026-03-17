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地產
出版：2026-Mar-17 21:40
更新：2026-Mar-17 21:40

Coasto全盤沽清 最後1伙特色戶呎價逾2.7萬標售｜鴨脷洲新盤

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Coasto全盤沽清 最後1伙特色戶呎價逾2.7萬標售｜鴨脷洲新盤

Coasto全盤沽清 最後1伙特色戶呎價逾2.7萬標售｜鴨脷洲新盤

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宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」，今日(17)以招標形式售出全盤最後1伙平台特色單位16D單位，成交價為780萬元，呎價為27,178元，項目全數單位沽清。

成交單位為16D(一房開放式廚房+平台)，實用面積287方呎+ 169方呎平台，成交樓價780萬元，成交呎價27,178元，付款方式為120天現金付款。

宏安地產執行董事程德韻表示，「Coasto」自推出市場以來銷情火熱，今日售出最後1伙平台特色單位16D單位，售價為780萬元，呎價為27,178元，創平台單位呎價新高，該買家為投資者，認為空中平台單位在區內實屬珍罕，故購入以收租用途，「Coasto」銷情反映市場對港島南利東站的熱烈追捧。

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同系PORTO最快下月登場

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，是次平台單位成交呎價再創新高，更突顯了市場對港島優質項目的渴求，集團現正積極籌備同屬利東站的另一全新項目「PORTO」，該項目早前已上載售樓說明書，有望最快下個月推售，並將延續區內鄰近利東站，三站直達超級樞紐金鐘站，及享有雙海景之優勢，滿足用家及投資者需求。

「Coasto」提供93伙，實用面積由207至478方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房，特設8伙連平台或天台特色單位。

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