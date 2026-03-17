DEEP WATER SOUTH示範單位｜無改動337呎一房及563呎兩房 間隔方正實用(多圖)｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，第6A期「MONT BLUE」設有一房及兩房示範單位供準買家參觀，均為無改動示範單位，參照第2座（2C）38樓C單位及第2座（2B）38樓B單位為藍本搭建。
第2座(2C)38樓C室（無改動示範單位）
示範單位間隔為兩房一套（梗廚），實用面積563方呎，屬港島南岸罕有供應，層與層高度達3.325米，客飯廳寬敞並連接露台，坐擁園林及南朗山翠綠景致。獨立梗廚配備GAGGENAU煤氣煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機等高端設備，設L型長工作台及多元收納設計，兼顧美觀與實用。
主人睡房方正寬敞，可三邊落床，設凹位靈活規劃衣櫃空間。主人浴室設浴缸，配以高級石紋瓷磚及特色燈飾，格調雅緻。另一睡房同樣方正實用，與主人房同向，共享翠綠景觀。
第2座(2B)38樓B室（無改動示範單位）
示範單位間隔為一房（開放式廚房），實用面積337方呎，適合單身貴族及專業人士。層與層高度達3.325米，客飯廳長方實用，連接三合一露台及落地玻璃門，採光充沛。坐擁約150米「南法庭園」景致，遠眺壽臣山及香港仔郊野公園翠綠山巒開放式廚房配備GAGGENAU電磁爐、蒸焗爐及抽油煙機，品味與實用兼備。
睡房方正寬敞，設大型玻璃窗，同享園景。浴室以高級石紋瓷磚鋪砌，配備Panasonic浴室寶及LED燈鏡櫃。全盤單位配備Yale電子門鎖，提供智能安全保障。
「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。