DEEP WATER SOUTH示範單位｜無改動337呎一房及563呎兩房 間隔方正實用(多圖)｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，第6A期「MONT BLUE」設有一房及兩房示範單位供準買家參觀，均為無改動示範單位，參照第2座（2C）38樓C單位及第2座（2B）38樓B單位為藍本搭建。

第 2 座( 2C ) 38 樓 C 室（無改動示範單位） 示範單位間隔為兩房一套（梗廚），實用面積563方呎，屬港島南岸罕有供應，層與層高度達3.325米，客飯廳寬敞並連接露台，坐擁園林及南朗山翠綠景致。獨立梗廚配備GAGGENAU煤氣煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機等高端設備，設L型長工作台及多元收納設計，兼顧美觀與實用。

主人睡房方正寬敞，可三邊落床，設凹位靈活規劃衣櫃空間。主人浴室設浴缸，配以高級石紋瓷磚及特色燈飾，格調雅緻。另一睡房同樣方正實用，與主人房同向，共享翠綠景觀。

第 2 座( 2B ) 38 樓 B 室（無改動示範單位） 示範單位間隔為一房（開放式廚房），實用面積337方呎，適合單身貴族及專業人士。層與層高度達3.325米，客飯廳長方實用，連接三合一露台及落地玻璃門，採光充沛。坐擁約150米「南法庭園」景致，遠眺壽臣山及香港仔郊野公園翠綠山巒開放式廚房配備GAGGENAU電磁爐、蒸焗爐及抽油煙機，品味與實用兼備。