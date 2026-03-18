觀塘德華中心低層相連戶獲區內投資者入市 成交價5289萬

近期本港樓市氣氛明顯回暖，住宅交投上升帶動工商物業向好，觀塘作為東九龍商業核心區之一，交通配套完善且不乏重建及優質的工商物業，吸引不少用家及投資者積極入市承接，當中觀塘區工商全層單位交投較多，連續錄得多宗矚目買賣成交個案，其中最新落成的德華中心2樓相連單位成交，買家為區內資深投資者恒豐成衣，斥資約5,289萬元購入擬作長線出租。中原(工商舖)預料，配合工商市況漸見好轉及觀塘工商供應緊絀，部分準買家議價空間逐步收窄而加快入市決定，令優質物業買少見少，建議有興趣投資者盡快鎖定目標落實交易。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，近期觀塘區先後錄得多宗全層成交個案，其中包括由麒豐資本最新發展的觀塘鴻圖道32號德華中心2樓201至202室，建築面積約10,579方呎，以約5,289萬元成交，呎價約5,000元。 新買家為區內投資者恒豐成衣，預料將會用作長線收租，該層屬舖契性質，使用靈活度高，彈性高，較一般的寫字樓樓層更具潛在升值空間。

宏基資本大廈全層連 4 個車位銀主盤 6000 萬沽 另一宗市場焦點盤則為觀塘海濱道135號宏基資本大廈12樓全層連4個車位，屬銀主盤，成交價約6,000萬元，其建築面積約12,076方呎，呎價約5,631元。劉重興補充，該單位原業主為内地投資者，於2024年11月被銀主接管時開價約1億元，其後於2025年初迅即調整至約8,500萬元，及後持續回落至約6,880萬元，最終以約6,000萬元售出。 另一宗則為觀塘指標工廈—興業街12號永泰中心8樓全層，建築面積約16,818方呎，成交價約3,850萬元，折合呎價約2,289元，呎價屬區內罕見低位。

劉重興稱，觀塘區為傳統工業區核心，地理位置優越，緊鄰啟德發展區並擁有完備交通樞紐，連接港九新界，能吸引企業擴張自用或大型商戶進駐。區內租賃需求穩定，重建潛力高，優質物業可改裝為現代工商混合用途，長遠資產增值空間大，隨著觀塘工商業發展蓬勃，優質物業供應矜罕，加上近年受惠完善交通網絡及工廈活化、區域轉型等政策帶動，目前工商物業呎價已較高峰期時回落約五至七成，因而吸引部分早著先機的用家及投資者入市作中長線投資，市場預期樓價靠近觸底，因而更具承接力。