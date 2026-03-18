海瑅灣I周五推254伙招標 最快月內公布首張價單｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」首度介紹設有逾8.3萬方呎臨海度假式園林會所「CLUB MIRABELLE」。信和置業執行董事田兆源表示，項目將於周五(20日)推出254伙招標，目前已錄多組大手客查詢，部份更有意購入最多6伙單位，期望可同步於周五開標。
田兆源補充，本月內有機會上載首張價單，主要涵蓋一及兩房。項目不乏內地客查詢，不少內地客鍾情於海景單位。被問及對樓市看法，他表示，最近市場上多個新盤開售，百花齊放料有利樓市發展。
逾8.3萬方呎臨海度假式園林會所「CLUB MIRABELLE」，以「SEASIDE RESORT LIVING」為設計主題，「CLUB MIRABELLE」由國際著名團隊攜手打造，包括CCD鄭中設計事務所及BLINK Design Group等。田兆源表示，發展商非常榮幸邀請到世界級設計團隊CCD鄭中設計事務所，擔任項目設計團隊之一，為項目匠心打造極具氣派的項目入口及會所「CLUB MIRABELLE」，設計以豪華度假風格呈現，為住戶帶來城中罕有的尊貴體驗。
CCD 鄭中設計事務所聯席總裁及全球管理合夥人陳德堅表示，「海瑅灣」坐落於日出康城最優越的臨海位置，是真正擁抱大海的項目，這地理優勢啟發我們團隊以「Ocean’s GEM」為設計靈感，以幾何造型及柔美曲線等元素，呼應海浪律動，為項目打造獨一無二的臨海生活。
「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。