海瑅灣I周五推254伙招標 最快月內公布首張價單｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」首度介紹設有逾8.3萬方呎臨海度假式園林會所「CLUB MIRABELLE」。信和置業執行董事田兆源表示，項目將於周五(20日)推出254伙招標，目前已錄多組大手客查詢，部份更有意購入最多6伙單位，期望可同步於周五開標。

田兆源補充，本月內有機會上載首張價單，主要涵蓋一及兩房。項目不乏內地客查詢，不少內地客鍾情於海景單位。被問及對樓市看法，他表示，最近市場上多個新盤開售，百花齊放料有利樓市發展。