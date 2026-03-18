DEEP WATER SOUTH周日首輪開賣93伙 暫收1500票超額逾15倍｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」，繼早前公布第6A期「MONT BLUE」首張價單後，今日(18日)宣布將於周日(22日)進行首輪銷售，以價單形式發售93伙，折實價由906.8萬元起，折實呎價由26,785元起，折實平均呎價約29,055元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前錄得逾1,500個購樓意向登記，超額逾15倍。

項目將於周日進行首輪銷售，並於周五(20日) 截止購樓意向登記。首輪銷售涉及首張價單共93伙單位，包括42伙一房(開放式廚房)、21伙兩房(開放式廚房)，以及30伙兩房一套(梗廚)，實用面積介乎337至577方呎；提供5種付款辦法、5種折扣優惠，買家可享最高15%折扣，單位折實售價由906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價介乎26,785元至32,714元。