DEEP WATER SOUTH周日首輪開賣93伙 暫收1500票超額逾15倍｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」，繼早前公布第6A期「MONT BLUE」首張價單後，今日(18日)宣布將於周日(22日)進行首輪銷售，以價單形式發售93伙，折實價由906.8萬元起，折實呎價由26,785元起，折實平均呎價約29,055元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前錄得逾1,500個購樓意向登記，超額逾15倍。
項目將於周日進行首輪銷售，並於周五(20日) 截止購樓意向登記。首輪銷售涉及首張價單共93伙單位，包括42伙一房(開放式廚房)、21伙兩房(開放式廚房)，以及30伙兩房一套(梗廚)，實用面積介乎337至577方呎；提供5種付款辦法、5種折扣優惠，買家可享最高15%折扣，單位折實售價由906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價介乎26,785元至32,714元。
折實最低售價單位為第2B座20樓B單位，一房（開放式廚房）戶型，實用面積337方呎，折實售價906.8萬元，折實呎價26,908元；折實最低呎價單位為第2B座20樓D單位，一房（開放式廚房）戶型，實用面積340方呎，折實售價910.7萬元，折實呎價26,785元。
預留三成單位予B組選購
首輪銷售安排設有大手客組別(S及A組)及購買1至2伙的B組買家。當中S組別為先前曾購入第6B期之買家，可認購1至4伙指定單位；而A組別可認購3至8伙指定單位；發展商有預留三成單位予B組別買家選購。
黃光耀指，入票人士中，約4成為內地客，另外約6成為本地客；按地區劃分，港島區佔約6成，九龍區佔約3成，其餘屬新界區。南區家庭客、高端投資客、内地專才及高收入專業人士及年輕首置客。另外，亦有10組大手客表示至少買一層4伙單位。
黃光耀稱，項目展銷廳於周末兩日錄得逾4,000人次參觀。而同系6B期方面，迄今累沽11伙，套現近5.4億元。6B期買家多為自用客，不少有意同時入市6A期單位作收租之用。
「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。