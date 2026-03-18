雲向周日次輪開賣153伙 首推開放式戶入場價299萬｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」銷情理想，發展商宣布，今日(18日)上載價單第4號，涉及146伙，折實售價由299.3萬元起，折實呎價由約12,854元起。發展商同時上載銷售安排第2號，涉及153伙，將於周日(22日)發售。
價單第4號單位實用面積由218至303方呎，涵蓋開放式至一房戶型，價單售價由374.1萬至615.3萬元，價單呎價由約16,064至約20,741元，扣除最高售價20%總折扣優惠後，折實售價由299.3萬至492.3萬元，折實呎價由約12,854至約16,595元，發展商表示屬原價加推，預計市場勢將反應熱烈。
銷售安排第2號，單位涉及153伙，實用面積由218至316方呎，間隔涵蓋開放式及一房戶型，折實售價299.3萬至457.1萬元，折實呎價約12,792至14,746元。全數單位折實售價低於460萬元。
永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，參觀人士反應熱烈，包括不少在周邊工作的專業人士，與經常往來大灣區的企業家，反映區內自用及投資的買家，均對雲向單位需求殷切。
「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場、山景，以至深圳天際城景。