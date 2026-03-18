雲向周日次輪開賣153伙 首推開放式戶入場價299萬｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」銷情理想，發展商宣布，今日(18日)上載價單第4號，涉及146伙，折實售價由299.3萬元起，折實呎價由約12,854元起。發展商同時上載銷售安排第2號，涉及153伙，將於周日(22日)發售。

價單第4號單位實用面積由218至303方呎，涵蓋開放式至一房戶型，價單售價由374.1萬至615.3萬元，價單呎價由約16,064至約20,741元，扣除最高售價20%總折扣優惠後，折實售價由299.3萬至492.3萬元，折實呎價由約12,854至約16,595元，發展商表示屬原價加推，預計市場勢將反應熱烈。