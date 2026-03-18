日出康城領都四房劈價180萬沽 原業主帳面仍倍賺離場｜二手樓成交

中原地產將軍澳康城第二分行高級分區營業經理何文俊表示，日出康城領都本月暫錄得8宗買賣，交投暢旺，平均實用呎價約10,621元。

何文俊指，分行最新促成領都5座中層RD室成交，單位實用面積約974方呎，採四房套房連儲物房及工人套房間隔。單位坐向東北方，擁翠綠山園雙景。原開價1,280萬元，買賣雙方議價後以1,100萬元沽出，累減180萬元或約14.1%，呎價約11,294元。

據了解，原業主於2009年以545.6萬元一手買入上址，持貨約17年，現沽貨帳面獲利554.4萬元，物業期內升值約1倍。