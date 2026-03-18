海德園沽兩房戶 成交價955萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」再錄成交，今日(18日)售出單位為兩房連開放式廚房戶型，單位實用面積547方呎，成交價為約955萬元，折合呎價約為17,466元。

隨著現樓單位及住客會所設施即將落成，項目銷售進度穩步推進，反映港島東臨海住宅持續獲市場關注。截至目前，海德園累計售出約 169個單位。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。