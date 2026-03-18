BLUE COAST標售四房戶 自住客斥3720萬入市｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」，今日(18日)再錄1宗四房戶招標成交，單位為第1A座19樓B室，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,267方呎，成交金額3,724.98萬，成交呎價29,400元。

消息指，買家看好項目地段優勢及發展潛力，故搶在本周六(18日)加價前迅速入市，購入心儀單位作自住用途。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，項目本月成交接連不斷，市場反應熱烈，深受高端用家追捧。她續稱，「BLUE COAST」全系列迄今已累售1,145伙， 總套現金額突破200億元。目前1A座可供發售的四房單位僅餘最後3伙，集團將按計劃於本周六上調四房戶的招標意向價，最高加幅為4%，稍後加推單位時亦有機會再度調整價格。