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地產
出版：2026-Mar-19 06:00
更新：2026-Mar-19 06:00

中原城市租金回報率CRI連跌5個月共0.22% 樓價升幅跑贏租金｜樓市數據

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中原城市租金回報率CRI連跌5個月共0.22% 樓價升幅跑贏租金｜樓市數據

回報率較高的首10個屋苑包括荃威花園，錄4.70%。

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20261CRI回報率最新報3.38%，按月跌0.05個百分點。樓價升勢加快，升幅跑贏租金，以致回報率下調。回報率由202583.60%高位，降至今年13.38%，連跌5個月共0.22個百分點。雖然2月份租金再創歷史新高，但樓價升幅顯著，相信CRI回報率持續回落，展望首季仍會企穩3.3厘水平。

中原城市租金回報率CRI連跌5個月共0.22% 樓價升幅跑贏租金｜樓市數據

料首季供平過租仍可維持

20261H按息保持3.25%，同期租金回報率較H按息高0.13厘，兩者差距進一步收窄，但已經連續9個月處於供平過租局面。本周四(319)美國聯儲局公佈議息結果，料利率維持不變，本港H按息將續企穩3.25%，短期CRI回報率繼續輕微略高於H按息，相信今年首季供平過租仍可維持，惟第二季或有機會持平，因樓價升幅將繼續大於租金升幅。

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1月份CRI_Mass回報率報3.51%，按月跌0.04個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.48%，按月跌0.04個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊跌6個月，分別累跌0.240.23個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.84%，按月跌0.10個百分點。

中原城市租金回報率CRI連跌5個月共0.22% 樓價升幅跑贏租金｜樓市數據

回報率較高的首10個屋苑包括河畔花園，錄4.60%。

四區CRI_Mass三跌一持平

四區方面，九龍CRI_Mass回報率報3.44%，按月跌0.06個百分點，連跌5個月共0.34個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.52%，按月跌0.03個百分點，連跌4個月共0.17個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.56%，按月跌0.02個百分點，連跌3個月共0.15個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.59%，按月持平，連跌2個月後企穩。

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中原城市租金回報率CRI連跌5個月共0.22% 樓價升幅跑贏租金｜樓市數據

回報率較高的首10個屋苑包括得寶花園，錄4.69%。

66.4%屋苑供平過租

143個成份屋苑中，20261月租金回報率高於H按息(3.25%)95個，即66.4%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有12個，較去年12月減少7個。回報率較高的首10個屋苑為：荃威花園4.70%，得寶花園4.69%，河畔花園4.60%，大埔中心4.57%，置富花園4.55%，美景花園4.39%，嘉輝花園4.39%，銀禧花園4.28%，黃埔新邨4.23%，華景山莊4.22%。主要屋苑回報方面，杏花邨3.72%，太古城3.49%，康怡花園3.48%，海怡半島3.30%，美孚新邨3.93%，麗港城3.70%，黃埔花園3.68%，新都城3.63%，沙田第一城3.81%，迎海3.34%，名城3.04%，尚悅3.53%，嘉湖山莊3.50%，映灣園3.32%Yoho Town3.24%

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