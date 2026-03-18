白石角屋苑連爆蝕讓！5年前擲千萬入市三房 今輸186萬離場｜二手市況

近日整體市場向好，帶動交投，惟大埔白石角近日連錄業主蝕讓個案。中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，白石角嘉熙最新錄得8座中層D室成交，單位實用面積約600方呎，三房間隔。原開價約850萬元，日前議價後以818萬元沽出，呎價約13,633元。 據了解，新買家為同區換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。原業主於2021年以1,004萬元購入單位，持貨約5年轉售，帳面損失約186萬元，物業期內跌價約18.5%。 海日灣開放式戶 7 年貶值 9%

中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙指，白石角海日灣最新錄得2期7座中層C室成交，單位實用面積約243方呎，開放式間隔。原開價約385萬元，雙方議價後以378萬元易手，呎價約15,556元。 曾嘉匯透露，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主於2019年以416萬元購入單位，持貨約7年轉售，帳面虧蝕38萬元，物業期內貶值約9.1%。

University Hill 開放式戶 3 年甩手輸 26 萬 曾嘉滙稱，白石角University hill最新錄得2B期2座中層A6室成交，單位實用面積約218方呎，開放式間隔。原開價約388萬元，雙方議價後以373萬元售出，呎價約17,110元。 曾嘉匯續稱，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主於2023年以399萬元購入上址，持貨約3年，現轉售帳面虧損26萬元，物業期內蒸發約6.5%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)