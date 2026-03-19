DEEP WATER SOUTH 6A期 周日首賣93伙 暫超額逾15倍

新盤推售潮持續！會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」落實周日展開6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙，包括42伙一房及51伙兩房，實用面積337至577方呎，扣除15%最高折扣，折實價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目暫收逾1,500票，超額認購逾15倍；將於周六下午4時截票。

海瑅灣I最快月內公布首張價單

至於由信和置業(083)牽頭合作的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」將於周五首度招標發售254伙，信置執行董事田兆源稱，已錄多組大手客查詢，料可於周五同步開標，而項目首張價單最快月內公布，以一房及兩房為主。

首匯公布樓書 主打兩房及三房

恒基地產(012)紅磡「首匯」昨日上載售樓說明書，提供241伙，實用面積228至850方呎，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民透露，項目短期內開放示範單位，最快周內開價，最少涉約50伙。