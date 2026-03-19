North Rock租用置地中環香港約克大廈整層樓面｜商廈市況

置地公司與 North Rock Capital Management（HK）Limited今日(19日)宣布，North Rock將遷入位於香港中環的約克大廈(York House），並租用整層樓面，相關辦公空間已於今年3月2日交付。

總部設於美國的North Rock於2013年成立，是一間使用基本面分析、擁有不同行業專家的投資公司，專注於全球股票市場，現時管理資產規模約為60億美元。North Rock於佛羅里達、紐約、倫敦、香港、新加坡及杜拜均設有辦事處，2023年在香港設立首個亞洲辦事處，並於2024年進一步拓展至新加坡。

North Rock亞洲研究部主管及董事總經理周思遠表示，North Rock很高興透過遷入約克大廈，開展在香港及亞洲發展的新階段。進駐這座位於中環核心地段的優質甲級寫字樓，不僅反映公司在亞洲區長遠發展的決心，亦體現了對這個市場及公司團隊的未來願景。自2023年設立香港辦事處以來，North Rock在短時間內建立了強勁的發展動能，今次遷址標誌着North Rock在亞洲持續擴展的重要里程碑，亦有助進一步深化於策略性市場的布局。