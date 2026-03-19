海瑅灣I首開會所模型 最快下周上價單｜將軍澳新盤

由港鐵(066)、信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)及招商局置地(978)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，今日(19日) 首度介紹臨海度假式園林會所「CLUB MIRABELLE」模型，會所設有5大主題空間。信和置業執行董事田兆源表示，最快下周將上載項目首張價單。 田兆源指，項目將於明日(20日)中午12時截標，當中不泛大手客，亦有不少其他國籍人士入票，包括韓國等。他補充，項目目前海景及細單位的查詢人數各佔一半。

5大主題空間 「CLUB MIRABELLE」劃分為5大主題空間，包括「度假水景區 RESORT WATERLAND」、「健體會所 VITALITY HOUSE」、「海池宴會廳 OCEAN BANQUET」、「兒童會所MIRABELLE JUNIOR」及「臨海休閒區 OCEANFRONT PAVILION」。 「度假水景區 RESORT WATERLAND」設10大設施，當中包括日出康城期數中最長50米臨海無邊際泳池，以及25米室內恆溫泳池，室外及室內泳池連成一線更長達75米，海天一色景致盡收眼底。室內有由CCD鄭中設計事務所主理「臨海盛聚廳 Mirabelle Villa」，提供池畔休閒空間，住戶可以與親朋好友共聚，欣賞動人日落美景。其他設施包括「兒童嬉水池The Splash」、「海池雅座Ocean Lounge」及「靜沁園Ocean Retreat」等。

「健體會所 VITALITY HOUSE」，設有逾4,700方呎24小時開放的「臨海健身室 Ocean Gym」，內設極致私人獨立空間「臨海健體貴賓室 Aqua Wellness」，引入德國健身器材品牌NOHRD帆船訓練器及美國品牌WaterRower水阻划船機，以可持續木材生產，並以水為設計靈感，與醉人海景互相呼應。另外亦設CICLOTTE航空木碳纖維飛輪，其獨特設計成為米蘭藝術設計博物館永久展品，將健身融入藝術之中。「健體會所 VITALITY HOUSE」另一大賣點，是結合多元運動設施，設有全港罕有的「室內網球場/多元運動場 Tennis Arena/Sports Stadium」，可靈活化作匹克球、籃球或羽毛球場，為運動愛好者提供多元選擇。

「海池宴會廳 OCEAN BANQUET」設有多個宴會廳，包括由BLINK Design Group打造「臨海盛宴廳 Grand Mirabelle House」，提供臨海宴會廳，落地大玻璃將廣闊海灣美景引進室內，氣派非凡。而「主廚宴會廳 Chef’s Table」舒適環境與完善廚具兼備，宴客住戶可以即席掌廚。除宴會廳外，項目提供多項燒烤設施，分別為「臨海燒烤盛會Ocean Grill」、「燒烤盛薈Grill Chamber」及「燒烤園Grill Terrace」，可與親朋好友盡享燒烤樂趣。 「兒童會所MIRABELLE JUNIOR」室內外面積逾3,800方呎設施，當中最矚目的莫過於城中罕見的「兒童劍擊館 Junior Fencing Academy」，培育新一代劍術精英。另外亦有以奇幻海洋為主題的室內遊樂場「童趣堡壘 Kids Dreamland」，令小朋友猶如置身海底冒險世界。「童藝學院 Kids Art Academy」設有陶藝及烘焙工坊，啟發小朋友創造力及想像力。大型室外遊樂場「童趣森林 Discovery Jungle」，配置大型攀爬設施，小朋友可以盡情放電。除了遊樂設施，兒童會所亦設有宴會廳「樂聚派對廳 Party Gala」，適合小朋友舉辦派對及慶祝活動，留下美好的童年回憶。

「臨海休閒區 OCEANFRONT PAVILION」設有逾6,000方呎「海天農莊Ocean Farm」，住戶可以親手種植有機食材，融入Farm-to-Table的健康環保理念。住戶亦可在「花漾大道Petal Boulevard」感受海浪律動。其他設施包括「臨海觀景廊Mahjong Lounge」及「互動休閒空間The Vibe」等。

港鐵常務總監-物業及國際業務鄧智輝及信和置業主席黃永光亦現身展銷廳。鄧智輝指，「海瑅灣I」為康城壓軸最後一期項目，港鐵十分重視。黃永光表示，集團對「海瑅灣I」銷情充滿信心及支持。 「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。