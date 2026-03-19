形瑨兩日接逾200個查詢 最快下周公布樓書 區內宣傳展覽揭幕｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街「形瑨」日前公布命名及基本資料後，市場反應熱烈，短短兩日內已接獲逾200個查詢。為進一步向公眾展示物業的優越質素，發展商今日(19日)率先於荃灣廣場舉行「形瑨」路演展覽，除首度向公眾展示項目外觀、會所設施及其他優越賣點之外，更將代表項目型格特點的「LIME仔」立體化，高達約2.5米高的吉祥物表達系列繼港島、九龍之後，正式「形」臨荃灣，成為場內一個極具特色的打卡點。

新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」一直備受市場關注，荃灣區多年未有新盤開售，對中小型單位的剛需尤其強勁，故此當項目開始進行宣傳之後，短短兩日已收逾200個查詢，當中大部分來自荃灣及葵青區內人士，足見市場對項目的熱切期待，以及對新地品牌打造優質物業的認同。為進一步向公眾展示項目的各種優勢，項目今日於荃灣廣場舉行路演展覽，參觀人士可以即場瞭解項目擁有港鐵雙線三站、毗鄰天橋網絡、優質校網以及周邊娛樂休憩環境的優勢之外，亦首度介紹會所設施及單位間隔類型等，向有興趣的買家介紹項目設計的精髓，展現項目為住客帶來的優質生活和尊尚品味。