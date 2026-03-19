廣州南站ICC．峻鑾加推10伙 兩房入場價人民幣285萬｜大灣區置業

有見市場需求持續，發展商現加推10伙B區未推售的高層景觀單位，坐享開揚內園視野，涵蓋兩房、三房一套及四房一套間隔，建築面積由68平方米至123平方米（約732方呎至1,324方呎）。B區單位距離廣州南站僅約400米，兼享交通樞紐之便與寧靜居住環境。發展商表示，是次加推為B區早前未推售之優質單位，景觀及樓層更具優勢，預期可吸引有意在大灣區置業的自住及投資買家。

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，持續受到大灣區買家追捧。發展商於農曆新年期間加推價單全數售罄，銷情熾熱，現乘勢加推10伙B區單位，兩房折後入場價由人民幣285萬元起。

為進一步支持港人置業，發展商同時推出「限時利息津貼計劃」，精選單位最高可享人民幣50萬元樓價回贈，優惠相當於首五年免息供款，優惠期至4月19日止，限首五位買家。該計劃有助減輕買家初期供款壓力，提升資金運用靈活性。

峻鑾現樓發售，即買即住。

「峻鑾」近期成交當中，不乏具代表性的買家個案。來自香港的陳先生從事金融行業，一直有意在內地配置資產。他早前親身到峻鑾參觀現樓後即日入市，購入1伙建築面積約732方呎的兩房單位。他表示，一直有留意大灣區物業市場，認為廣州南站作為灣區門戶樞紐，往返香港西九龍站最快僅約47分鐘，對其日常往返兩地工作十分便利。陳先生表示，項目由新地發展，品牌實力雄厚，對質素有信心，加上兩房單位入場門檻相對吸引，適合用在長線資產配置。他亦指出，發展商提供的利息津貼計劃有效減輕初期供款負擔，是其迅速入市的重要原因。

此外，「峻鑾」於農曆新年假期後亦錄得業主「添食」個案。早前已購入1伙三房單位作第二居所的張先生，最新購入1伙四房一套單位與家人同住，並計劃將原有單位出租。張先生表示，因工作需要經常往返佛山及廣州，平日多居於項目，對其低密度居住環境及整體舒適度深感滿意，亦高度認可啟勝物業的管理服務。隨著區內配套逐步完善，包括廣州南站ICC商場及寫字樓預計於下半年落成，生活及商務設施更趨成熟，因此決定增持物業，以配合家庭自住需要及長遠規劃。

現樓優勢疊加交通樞紐 南站核心區規劃逐步兌現

「峻鑾」位於廣州南站核心區，現樓發售中。隨著區內各項配套持續兌現，15 分鐘可達 超過10個商場，整體生活及商業配套逐步完善。買家可親臨現場參觀單位，體驗低密度 園林規劃及實用間隔設計，投資自住皆宜。

交通方面，項目距廣州南站僅約400米，乘搭高鐵約 47 分鐘直達香港西九龍站，輕鬆連 接粵港兩地，實現一小時生活圈。商業配套方面，隨著地鐵 22 號線、廣州東環等鐵路開通，15分鐘生活圈內商場逾10個，購物及休閒選擇更趨豐富。此外，發展商區內打造的 大型綜合項目廣州南站 ICC，集寫字樓「One ICC」、商場「天環·廣州南」、酒店、公共 交通配建及住宅「峻鑾」於一身。目前東廣場寫字樓和商場穩步建設中，預計今年下半年 分階段落成，將引入多元化商戶及國際酒店品牌，進一步提升區內生活品質及商業氛圍。