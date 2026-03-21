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地產
出版：2026-Mar-21 12:00
更新：2026-Mar-21 12:00

南首現樓單位｜無改動一房及兩房同時睇！高樓底設計空間感十足(多圖有片)｜九龍城新盤

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南首現樓單位｜無改動一房及兩房同時睇！高樓底設計空間感十足(多圖有片)｜九龍城新盤

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恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」已屆現樓，將會開放3個現樓單位予公眾參觀，涵蓋1個一房及2個兩房單位。單位引入智能家居系統，可控制燈光及部分家電，並可透過專屬智能手機App預訂會所設施及開啟信箱；大門亦採用Samsung智能門鎖。

單位廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國品牌西門子、意大利Mia Cucina及美國惠而浦等。浴室採用德國Hansgrohe、瑞士Geberit及意大利Gessi衛浴配備，浴室天花設日本KDK浴室寶，並裝設鏡面多用途儲物櫃。

26A1室兩房單位

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其中26A1室無改動現樓單位，實用面積349方呎，屬兩房間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，連露台及工作平台，外望景觀開陽，可望繁華城市景觀，加上層與層之間高度約3.5米，空間感十足。天花設度身訂製的儲物櫃，靈活運用空內空間。

兩間睡房間隔同樣方正實用，設特大玻璃窗，提高室內採光度及空間感，更可欣賞遼闊城市景觀。

⇊直擊「南首」26A1

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26A8室一房單位

至於26A8室無改動現樓單位，實用面積262方呎，屬一房間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，連露台及工作平台，外望景觀開陽，可望繁華城市景觀，亦提高室內採光度，加上層與層之間高度約3.325米。天花設度身訂製的儲物櫃，為住戶提供大量收納位置。

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睡房屬套房設計，間隔方正實用，並設有特大玻璃窗，可廣納自然光線，提高室內採光度及空間感，更可欣賞遼闊城市景觀。廚房採開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國品牌西門子、意大利Mia Cucina及美國惠而浦等。浴室採用德國Hansgrohe、瑞士Geberit及意大利Gessi衛浴配備，天花設有日本KDK浴室寶，並裝設鏡面多用途儲物櫃。

⇊直擊「南首」26A8

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26B1室兩房單位

另外，項目26B1室無改動現樓單位，實用面積351方呎，屬兩房間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，連露台及工作平台，外望景觀開揚，可望繁華城市景觀。層與層之間高度約3.5米，空間感十足。天花設度身訂製的儲物櫃，貼心照顧住戶所需。

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兩間睡房間隔方正實用，設特大玻璃窗，可引入自然光線，提高室內採光度及空間感，更可欣賞城市景觀。

⇊直擊「南首」26B1

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住客會所連園林面積逾1.3萬呎

「南首」住客會所「Club Southpark」由室內設計團隊Richard Basmajian及園境大師Adrian L. Norman Limited聯手打造，會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由2樓庭園會所「南首庭園」及28樓天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而天際會所可遠眺獅子山及維港雙景致。項目管理費為每方呎5.2元。

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「南首」位於南角道8號，單幢式物業，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎。

即睇九龍城新盤南首最新資訊 (House730)

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