霍英東家族1950萬沽遺產貨 東半山柏園轉手賺550萬｜名人沽貨

原由已故全國政協副主席霍英東二太太馮堅妮持有的東半山大坑徑6號柏園遺產貨，最近以1,950萬元沽出，呎價約16,796元。

據了解，成交單位為東半山大坑徑栢園低層A室，實用面積1,161方呎，屬三房間隔，以1,950萬元成交，呎價16,796元。由霍英東妻子馮堅妮於2008年以約1,400萬元買入，單位近日由其子霍文遜出售，持貨至今18年，帳面獲利550萬元，期内升值約39%。