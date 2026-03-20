首匯示範單位｜600呎無改動四房一套 主人房配備智能消毒衣櫃(多圖有片)｜紅磡新盤

項目設有1個無改動示範單位，參照23樓A室為藍本搭建，實用面積600方呎，採四房一套間隔，層與層之間高度約3.3米。單位客飯廳以長方形布局，配合L型開放式廚房設計，並以玻璃摺門連接至38方呎的「三合一」露台，大大提升室內採光。由客飯廳延伸至露台，全長約6.9米，空間感十足。

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。

⇊直擊 「首匯」 23 樓 A 室 ⇊

為切合住戶個性化品味，更特設3款不同的櫥櫃門飾面及客飯廳牆身油漆顏色，按住戶喜好自由選擇。單位更採用集團與意大利高級木門品牌BARAUSSE共同研發的專利房門及門框，彰顯頂級匠心。主人睡房更貼心配備嵌入式智能消毒衣櫃，設效淨味系統、雙向蒸氣護理及AI智能烘乾技術。

住宅單位附贈的國際級廚房裝置及設備，包括意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐、抽油煙機；德國Siemens嵌入式蒸焗爐、嵌入式雪櫃、洗衣乾衣機，而四房單位更備有洗碗機。浴室裝置及設備方面，包括瑞士Geberit座廁及隱藏式水箱、德國Hansgrohe花灑套裝及洗面盆龍頭、日本Panasonic浴室寶，以及TGC煤氣熱水爐。