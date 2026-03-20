海外樓市∣澳洲閂閘！新西蘭投資簽證補缺口 門檻大降 港人申請第三高

新西蘭去年4月1日起推新版黃金簽證(AIP)，成功以「減門檻」策略扭轉頹勢。最新統計顯示，新制推行僅11個月已接獲逾600宗申請，涉近2,000人。市場估計單計首10個月潛在投資額已破33.9億紐元(約155億港元)，香港申請數量更在全球排名中高居第三。有移民顧問指，澳洲落閘投資移民簽證，不少港人已等逾一年仍杳無音訊，新西蘭AIP正好補上缺口，不少由投資移民澳洲的港人轉投新西蘭。 撰文：Wendy全球樓行 增長型入場費2285萬 「移民監」寬鬆 新西蘭過往的投資移民項目因門檻高達1,500萬紐元且要求極嚴，曾導致兩年半內僅有116宗申請，表現極其慘淡。為了提振當地經濟，新西蘭政府去年推出的AIP簽證改革，將投資簽證簡化為增長型(Growth)及平衡型(Balanced)。當中增長型投資(Growth Category)入場費降至500萬紐元(約2,285萬港元)。此方案最多人申請，主因是「移民監」極寬鬆，3年內累計僅須居留21天，平均每年住7天就可符合要求，資金主要投入風險相對較高的投資項目或指定的管理基金。

另一種則是平衡型投資(Balanced Category)，其門檻為1,000萬紐元(約4,570萬港元)。投資範圍較廣，容許分散風險至債券、上市公司股票及符合資格的房產開發項目，申請人則需在5年內居住滿105天。 毋須年齡英語營商要求 10個月吸155億 移民資訊平台Smart2go創辦人余偉龍指出，以上的新政有「三無」優勢，分別無年齡限制、無英語要求、無營商經驗要求等，對業務繁重的香港企業家而言負擔較低。 根據新西蘭政府數據指，自去年4月至今年3月中旬的11個月內，新西蘭移民局共接獲609宗申請，共1,948名申請人及受養人。市場預計，單是首10個月的潛在投資總額高達33.9億紐元(約155億港元)。

AIP簽證的申請者中，以美國居首位，共有222宗申請，涉及646人，中國內地以104宗排第二，涉及345人，香港則有83宗，涉及272人，穩居第三。 余偉龍表示，新西蘭AIP簽證取得永居後，之後每年在新西蘭居住7日就可以永續永居身份，他解釋，另一邊的澳洲即使取得永居，仍須每5年內住滿兩年才可以續簽永居，若長期不在當地居住，或可續領居民回國簽證(RRV)，甚至不獲續簽。相比之下，新西蘭AIP簽證是真正意義上的「永久性永居」。至於入籍新西蘭的要求，則是過去5年間，每年居滿8個月，另外過去3年無犯罪紀錄，以及過去7年未曾入獄。

澳洲申請紛轉道AIP 繞道永居澳洲 余偉龍透露，由於澳洲目前已暫停所有投資移民申請，包括188C大額投資簽證，不少原本打算移民澳洲的港人申請者已轉向新西蘭。新西蘭與澳洲作為「兄弟國」，兩國之間設有特殊的通行協議。申請人透過AIP簽證取得新西蘭國籍後，可直接以新西蘭公民身份前往澳洲工作及生活，甚至直接取得澳洲永居身份。 他補充，今年的查詢量已上升了兩至三成，手上已有3至4宗個案是由澳洲轉投新西蘭，預計隨著澳洲政策持續不明朗，這類「轉道」個案將會激增。