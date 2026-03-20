首匯開價｜首推50伙 折實平均呎價20988元 一房522萬入場｜紅磡新盤

基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，以選用90天即供付款計劃提供最高10%折扣計算，折實售價522.81萬元，折實呎價由18,882元，折實平均呎價20,988元。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「首匯」首批涵蓋10伙一房、10伙兩房、15伙兩房連儲物室及15伙三房單位，實用面積介乎265至534方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由522.81萬至1,239.3萬元，折實呎價介乎18,882元至23,208元。
最低折實售價單位為6樓單位H，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價522.81萬元，折實呎價19,729元。最低折實呎價單位為6樓單位J，實用面積347方呎，兩房間隔，折實售價655.2萬元，折實呎價18,882元。
林達民：「馬首是瞻價」 明日起收票
林達民形容首張價單為「馬首是瞻價」，迎合馬年及項目於區內具一定指標，而定價較同系列第4期「THE HADDON」近期成交呎價2.2萬元低約4%至5%，希望項目首輪開售引起市場注意力，之後加推新價單有提價空間。項目示範單位即日起對外開放參觀，周六(21日)起收票，最快下周末開售。
翻查資料，同區對上一個開價全新盤為由TKS Limited發展、位於紅磡高山道26號「悅麓」，於今年1月首推30伙，當時折實平均呎價18,999元。
「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。