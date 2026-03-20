首匯開價｜首推50伙 折實平均呎價20988元 一房522萬入場｜紅磡新盤

林達民表示，「首匯」首批涵蓋10伙一房、10伙兩房、15伙兩房連儲物室及15伙三房單位。

基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，以選用90天即供付款計劃提供最高10%折扣計算，折實售價522.81萬元，折實呎價由18,882元，折實平均呎價20,988元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「首匯」首批涵蓋10伙一房、10伙兩房、15伙兩房連儲物室及15伙三房單位，實用面積介乎265至534方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由522.81萬至1,239.3萬元，折實呎價介乎18,882元至23,208元。

最低折實售價單位為6樓單位H，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價522.81萬元，折實呎價19,729元。最低折實呎價單位為6樓單位J，實用面積347方呎，兩房間隔，折實售價655.2萬元，折實呎價18,882元。