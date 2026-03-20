首匯開價｜中原陳永傑：較同系期數售價有最多10%折讓 料投資者比例達七成｜紅磡新盤

陳永傑表示，「首匯」鄰近紅磡站及理工大學，收租回報具保證，呎租可達70元，回報逾4厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近紅磡站及理工大學，收租回報具保證，呎租可達70元，回報逾4厘。項目首張價單貼近同系不同期數售價，約有5%至10%折讓，吸引投資者進駐，預料今次投資者比例可達七成，首張價單定「1Q清枱」。

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，以選用90天即供付款計劃提供最高10%折扣計算，折實售價522.81萬元，折實呎價由18,882元，折實平均呎價20,988元。

陳永傑指，3月份一手成交已超過1,100宗，今年首季一手成交突破5,000宗，創7年同期新高。陳永傑稱，樓市利好因素不變，多過一手項目同步推售，百花齊放下給予客戶不同戶型選擇，盡吸市場購買力，預料本月一手成交可達2,800宗。二手亦同步暢旺，以中原業績為例，本月二手成交佔約62%，比例甚高。

「首匯」首批涵蓋10伙一房、10伙兩房、15伙兩房連儲物室及15伙三房單位，實用面積介乎265至534方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由522.81萬至1,239.3萬元，折實呎價介乎18,882元至23,208元。

最低折實售價單位為6樓單位H，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價522.81萬元，折實呎價19,729元。最低折實呎價單位為6樓單位J，實用面積347方呎，兩房間隔，折實售價655.2萬元，折實呎價18,882元。

「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。