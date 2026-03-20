海瑅灣I開價｜首批254伙 折實呎價14697元起 一房最平572萬｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展第13期「海瑅灣I」今日(20日)公布首張價單，涉及254伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由572.56萬元起，折實呎價由14,697元起，折實平均呎價15,588元。

信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣I」首批全數為標準單位，包括11伙一房 (開放式廚房)、176伙兩房(開放式廚房)，以及67伙兩房(開放式廚房)加書房單位，全數單位享內園景。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由572.56萬至930.41萬元，折實呎價介乎14,697元至16,735元；當中一房單位全數600萬元以下。