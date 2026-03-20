海瑅灣I開價｜首批254伙 折實呎價14697元起 一房最平572萬｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展第13期「海瑅灣I」今日(20日)公布首張價單，涉及254伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由572.56萬元起，折實呎價由14,697元起，折實平均呎價15,588元。
信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣I」首批全數為標準單位，包括11伙一房 (開放式廚房)、176伙兩房(開放式廚房)，以及67伙兩房(開放式廚房)加書房單位，全數單位享內園景。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由572.56萬至930.41萬元，折實呎價介乎14,697元至16,735元；當中一房單位全數600萬元以下。
最低售價及一房單位為1A座7樓E室，實用面積360方呎，折實價572.56萬元，呎價15,904元。最低呎價及兩房入場單位為1A座7樓D室，實用面積457方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價671.67萬元，呎價14,697元。
至於兩房(開放式廚房)加書房入場單位為1B座7樓E室，實用面積568方呎，折實售價849.91萬元，呎價14,963元。
信置田兆源：首批單位屬「臨海壓軸心動價」
田兆源指，日出康城經過多年發展，已成為國際精英社區，「海瑅灣I」屬日出康城臨海壓軸項目，首張價單形容為「臨海壓軸心動價」。他稱，區內同系「凱柏峰」系列最近平均成交呎價約1.8萬元，「海瑅灣I」首批單位開價存在約15%折讓空間，明顯「有水位」，希望首批單位買家能享有利潤。項目示範單位經已對外開放，稍後公布收票安排。
資料顯示，日出康城對上一個開價全新盤為「GRAND SEASONS」，去年1月首推138伙，當時折實平均呎價約14,773元，折實售價由451.7萬元起。