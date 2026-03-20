凱和山首推2幢洋房下周二起招標發售 面積最大3114呎｜屯門新盤

顏景鳳表示，有見新界西目前全新花園洋房供應短缺，而「MORI MANOR」自亮相以來，參觀人流及查詢持續上升，市場反應熱烈。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」最新上載花園洋房系列「MORI MANOR」銷售安排，首度推出2伙洋房於下周二(24日)起招標形式發售。

根據銷售安排顯示，是次推出單位包括9號屋及16號屋，當中9號屋實用面積約2,083方呎，為四房雙套間隔，附設約565方呎前後花園及399方呎天台，並設內置樓梯直達停車場。16號屋實用面積約3,114方呎，屬四房四套間隔，附設約473方呎前後花園及665方呎天台，另連約336方呎平台，戶型採南北對流設計。

整個「MORI MANOR」系列僅設14幢花園洋房，為新界西目前唯一全新一手供應，矜罕程度備受市場關注。「MORI MANOR」系列以歐式尊邸規劃打造，戶戶附設前後花園及天台，並採退台式建築設計，配合南北通透布局，兼顧空間感與私隱度。早前開放的10號示範花園洋房，其地下層與層之間高度高達約4.55米，配合逾11米長客飯廳設計，營造恢宏大宅氣度，並透過落地玻璃趟門連接戶外花園，延伸室內外生活空間。每戶洋房同時配備頂級廚電組合，包括美國Sub-Zero雪櫃及德國Miele嵌入式廚房電器等，全面提升居住質感，體現高端生活標準。