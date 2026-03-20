雅盈峰連沽5伙 吸金逾1.2億 一房及兩房戶齊錄破頂成交｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」今日(20日)單日售出5個單位，套現逾1.2億元，其中2伙更分別創下同類戶型的呎價及成交價新高。發展商決定乘勢加推1伙三房單位，將於下周二(24日)以招標形式發售。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，今日售出的5伙中，一房及兩房戶型均刷新項目同類單位紀錄。其中12樓F室，一房間隔，成交價1,485.8萬元，呎價高見39,100元，同創項目一房單位新紀錄；而12樓A室，兩房間隔，以2,559.05萬元售出，同樣創項目兩房成交價新高，銷情令人鼓舞。是次一房及兩房戶型錄得破頂成交，正反映高端客層對優質物業具備強大承接力。
是次沽出的5伙，其中19樓C室屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價4,923.95萬元，呎價48,416元。其餘4伙均屬「PRIME COLLECTION」系列，包括分別12樓A及F室、5樓D室及3樓E室，實用面積分別為635及380方呎的兩房一套及一房間隔。成交價1,250.2萬至2,559.05萬元，呎價由32,900元至40,300元，5個單位總成交金額為1.23399億元。
加推1伙三房戶下周二招標發售
另外，最新加推於下周二招標發售單位為21樓C單位，屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積1,017方呎，為三房一套連工作間間隔。該單位延續該系列一貫的東南朝向，享有開闊綠意景致，特別適合追求生活質素及空間實用性的家庭買家。單位採用獨立式梗廚設計，迎合亞洲家庭的烹飪習慣；而明廁布局則有助提升自然採光及通風效果。廚房設備方面，項目選用德國Poggenpohl頂級櫥櫃，並配置國際豪宅常用的Gaggenau高級電器，包括 酒櫃、鐵板燒爐 等多項高端功能，旨在為住戶帶來更完善、便利且具品味的居住體驗。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。