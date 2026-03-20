雅盈峰連沽5伙 吸金逾1.2億 一房及兩房戶齊錄破頂成交｜中環新盤

陳惠慈表示，「雅盈峰」是次一房及兩房戶型錄得破頂成交，正反映高端客層對優質物業具備強大承接力。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」今日(20日)單日售出5個單位，套現逾1.2億元，其中2伙更分別創下同類戶型的呎價及成交價新高。發展商決定乘勢加推1伙三房單位，將於下周二(24日)以招標形式發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，今日售出的5伙中，一房及兩房戶型均刷新項目同類單位紀錄。其中12樓F室，一房間隔，成交價1,485.8萬元，呎價高見39,100元，同創項目一房單位新紀錄；而12樓A室，兩房間隔，以2,559.05萬元售出，同樣創項目兩房成交價新高，銷情令人鼓舞。是次一房及兩房戶型錄得破頂成交，正反映高端客層對優質物業具備強大承接力。