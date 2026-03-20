映居首日收逾1400票 超額認購逾27倍 示範單位累錄6300參觀人次｜旺角新盤

鄭智荣(右)表示，「映居」自公布首張價單以來，市場反應熱烈，自周一開放示範單位後，4天間累計參觀人次超過6,300人。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自公布首張價單以來，市場反應熱烈，自周一開放示範單位後，4天間累計參觀人次超過6,300人。值得留意，映居首張價單為買家提供最高達12%折扣優惠，當中包括建築期付款計劃，此外更特別推出「大手客現金回贈優惠」，大手買家可額外享有現金回贈金額介乎樓價的1.5%至2.25%。

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」本周一(16日)公布首張價單，涉及50伙，全屬睡房連書房單位。提供最高12%折扣優惠，單位折實售價由579萬元起，折實呎價由16,880元，折實平均呎價18,888元。

鄭智荣指出，現時本港住宅租金回報率持續高企，而「映居」毗鄰港鐵奧運站及旺角站，駕車約5分鐘即達高鐵香港西九龍站，瞬間貫通南北雙核心商圈，位置便利；加上項目預計關鍵日期為今年10月31日，屬同區罕有的超短期樓花新供應，因此亦吸引投資者入市。

「映居」今日(20日)起正式收票，截至下午6時半，首7個半小時累收逾1,400個認購登記，按首張價單50伙計，超額認購逾27倍。當中半數來自九龍區，其餘來自港島及新界區，約60%為用家及家庭客，其餘約40%為投資客，當中約80%表示有意購入多於1伙。