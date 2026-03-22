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地產
出版：2026-Mar-22 05:00
更新：2026-Mar-22 05:00

DEEP WATER SOUTH 6A期首輪截收2200個登記 超額認購近23倍｜黃竹坑新盤

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「DEEP WATER SOUTH」日前聯同One Island South星級商戶BAY PICKLE舉辦「PICKLEBALL Night」活動。

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會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」今日(22日)進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙，包括42伙一房及51伙兩房，實用面積337至577方呎，扣除15%最高折扣，折實價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截收2,200組認購登記，超額認購近23倍，反應熱烈，勢將獲一眾高端投資客、內地專才、高收入專業人士及年輕首置客追捧。

黃光耀指出，項目第6B期「GRANDE BLANC」一周內火速招標售出12伙矜罕大宅，套現逾 5.71億元，更錄深水灣海景四房大宅成交價近8,644萬元，成交呎價達50,964元，雙雙創項目新高。

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舉行「PICKLEBALL Night」 以球會友 吸引逾百人參與

另外，項目日前聯同One Island South星級商戶BAY PICKLE舉辦「PICKLEBALL Night」活動，吸引逾百名港島CBD菁英及匹克球愛好者參與，以球會友，場面熱鬧。參加者透過活動了解到項目逾10萬呎南法貴族式雙會所及園林，當中更矜設全港住宅會所罕見之標準匹克球場；現場亦介紹Club Wheelock將住戶尊享服務延伸至區內及全港，涵蓋餐飲、購物及酒店禮遇，全面昇華住戶的尊尚奢華生活體驗。

黃光耀除了是匹克球愛好者，亦為香港匹克球專業教練，實行「學而優則教」。活動當中，他更親身上場與各位來賓切磋球技，推廣此新興運動，現場歡呼聲不絕，氣氛熱烈。

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「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。

即睇黃竹坑港島南岸6A期MONT BLUE最新資訊 (House730)

至於第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。

即睇黃竹坑港島南岸6B期GRANDE BLANC最新資訊 (House730)

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