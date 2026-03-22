DEEP WATER SOUTH 6A期首輪截收2200個登記 超額認購近23倍｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」今日(22日)進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙，包括42伙一房及51伙兩房，實用面積337至577方呎，扣除15%最高折扣，折實價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。

舉行「PICKLEBALL Night」 以球會友 吸引逾百人參與

另外，項目日前聯同One Island South星級商戶BAY PICKLE舉辦「PICKLEBALL Night」活動，吸引逾百名港島CBD菁英及匹克球愛好者參與，以球會友，場面熱鬧。參加者透過活動了解到項目逾10萬呎南法貴族式雙會所及園林，當中更矜設全港住宅會所罕見之標準匹克球場；現場亦介紹Club Wheelock將住戶尊享服務延伸至區內及全港，涵蓋餐飲、購物及酒店禮遇，全面昇華住戶的尊尚奢華生活體驗。

黃光耀除了是匹克球愛好者，亦為香港匹克球專業教練，實行「學而優則教」。活動當中，他更親身上場與各位來賓切磋球技，推廣此新興運動，現場歡呼聲不絕，氣氛熱烈。