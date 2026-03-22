首匯展銷中心錄逾3000人次參觀 首日收350票 超額認購6倍｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」周六（21日）首日對外開放展銷中心，吸引大批客人到尖沙咀美麗華廣場親臨參觀，迎來超過3,000人次入場參觀，並錄得約350票，超額認購約6倍。
發展商表示，「首匯」為過往同系列前四期中提供最多兩房、三房及四房等大戶型單位的「重頭戲」，加上位置開揚，大部分單位可享海景，更在整個規劃中最臨近連接紅磡港鐵站有蓋行人天橋，故市場反應不俗。
「首匯」首批涵蓋10伙一房、10伙兩房、15伙兩房連儲物室及15伙三房單位，實用面積介乎265至534方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由522.81萬至1,239.3萬元，折實呎價介乎18,882元至23,208元。
最低折實售價單位為6樓單位H，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價522.81萬元，折實呎價19,729元。最低折實呎價單位為6樓單位J，實用面積347方呎，兩房間隔，折實售價655.2萬元，折實呎價18,882元。
「壹沐」單日沽32伙 吸金逾1.8億
另外，同系土瓜灣新盤「壹沐」昨日單日售出32伙，總成交金額逾1.8億元；足見九龍市區大型商住綜合發展的新盤屬市場的聚焦點，極具叫座力。
「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。