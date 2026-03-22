首匯展銷中心錄逾3000人次參觀 首日收350票 超額認購6倍｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」周六（21日）首日對外開放展銷中心，吸引大批客人到尖沙咀美麗華廣場親臨參觀，迎來超過3,000人次入場參觀，並錄得約350票，超額認購約6倍。

發展商表示，「首匯」為過往同系列前四期中提供最多兩房、三房及四房等大戶型單位的「重頭戲」，加上位置開揚，大部分單位可享海景，更在整個規劃中最臨近連接紅磡港鐵站有蓋行人天橋，故市場反應不俗。

「首匯」首批涵蓋10伙一房、10伙兩房、15伙兩房連儲物室及15伙三房單位，實用面積介乎265至534方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由522.81萬至1,239.3萬元，折實呎價介乎18,882元至23,208元。