海瑅灣I周日開始收票 有機會本周提價加推｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」上周五(20日)公布首張價單，涉及254伙。信置執行董事田兆源表示，項目今日(22日)起正式收票，本周有機會加推單位，預計有加價空間。
田兆源指，項目自開價後市場反應熱烈，昨日(21日)展銷廳參觀人流明顯增加，當中更有不少外籍人士，有見開價吸引及鍾情康城已成為國際精英社區，積極考慮入市。參觀客人主要為將軍澳區客人﹐佔逾五成；其他客人大部分來自港島東及啟德區。
此外，項目上周五首日招標反應理想，招標單位客人有約30%為內地客，睇中6號幹線將於今年內通車，屆時由項目往返西九最快只需約18分鐘。項目周一(23日)將有另一輪招標，有機會錄得「海瑅天 LE SKY」全海景四房雙套戶型成交。
「海瑅灣I」首批全數為標準單位，包括11伙一房 (開放式廚房)、176伙兩房(開放式廚房)，以及67伙兩房(開放式廚房)加書房單位，全數單位享內園景。
扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由572.56萬至930.41萬元，折實呎價介乎14,697元至16,735元；當中一房單位全數600萬元以下。