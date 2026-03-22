海瑅灣I周日開始收票 有機會本周提價加推｜將軍澳新盤

田兆源指，「海瑅灣I」自開價後市場反應熱烈，昨日(21日)展銷廳參觀人流明顯增加，當中更有不少外籍人士。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」上周五(20日)公布首張價單，涉及254伙。信置執行董事田兆源表示，項目今日(22日)起正式收票，本周有機會加推單位，預計有加價空間。

田兆源指，項目自開價後市場反應熱烈，昨日(21日)展銷廳參觀人流明顯增加，當中更有不少外籍人士，有見開價吸引及鍾情康城已成為國際精英社區，積極考慮入市。參觀客人主要為將軍澳區客人﹐佔逾五成；其他客人大部分來自港島東及啟德區。