DEEP WATER SOUTH開賣｜6A期首發售93伙 中原陳永傑：大手客擬斥1.3億購10伙｜黃竹坑新盤

陳永傑指，近期整體市況向好，一手市場百花齊放，本月一手錄逾1,300宗，下半個月仍有多個全新盤接捧登場，預計全月有望突破2,800宗，創17個月新高。首季預計錄逾6,000宗，創一手新例後首季新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目地理位置優越，預料收租回報可達4厘，吸引一眾投資者進駐，料今日出席投資者比例佔70%。該行錄大手客計劃斥資約1.3億元購入10伙，包括2層全層及2伙兩房。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」今日(22日)進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙。項目截收2,200組認購登記，超額認購近23倍。

第6A期「MONT BLUE」首輪銷售單位包括42伙一房及51伙兩房，實用面積介乎337至577方呎，扣除15%最高折扣，折實價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。

「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。