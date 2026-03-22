海瑅灣I首日速收逾2200票 超額認購近8倍 最快周內提價加推｜將軍澳新盤

田兆源透露，「海瑅灣I」今日(22日)開始收票，3小時內已錄逾1,600票，以首張價單254伙計算，超額認購逾5倍。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」今日(22日)開始收票，市場反應熱烈，據記者現場所見展銷廳現場人頭湧湧，秩序井然，氣氛熱鬧。信置執行董事田兆源透露，截至晚上8時，暫收逾2,200票，以首張價單254伙計算，超額認購近8倍。

田兆源表示，入票客人不乏A組大手客人，有投資者認為首張價單折讓空間較大，加上項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資。他稱，項目有機會稍後加推新價單，預計有提價空間。