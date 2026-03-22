海瑅灣I首日速收逾2200票 超額認購近8倍 最快周內提價加推｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」今日(22日)開始收票，市場反應熱烈，據記者現場所見展銷廳現場人頭湧湧，秩序井然，氣氛熱鬧。信置執行董事田兆源透露，截至晚上8時，暫收逾2,200票，以首張價單254伙計算，超額認購近8倍。
田兆源表示，入票客人不乏A組大手客人，有投資者認為首張價單折讓空間較大，加上項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資。他稱，項目有機會稍後加推新價單，預計有提價空間。
此外，項目於上周五(20日)招標反應理想，招標單位客人有約30%為內地客，睇中6號幹線將於今年內通車，屆時由項目往返西九最快只需約18分鐘。項目於明日將有另一輪招標，有機會錄得「海瑅天 LE SKY」全海景四房雙套戶型成交。
「海瑅灣I」首批全數為標準單位，包括11伙一房 (開放式廚房)、176伙兩房(開放式廚房)，以及67伙兩房(開放式廚房)加書房單位，全數單位享內園景。
扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由572.56萬至930.41萬元，折實呎價介乎14,697元至16,735元；當中一房單位全數600萬元以下。